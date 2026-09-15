Top.Mail.Ru
Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 5
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 6
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 7
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 8
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 9
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 10
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 11
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 12
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 13
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 5
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 6
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 7
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 8
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 9
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 10
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 11
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 12
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 13
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;,550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649350
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119)
1 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
55х14х5
Вес, г.
590

Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119)

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24119 с полотном длиной 550 мм, зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с 2-компонентной рукояткой, имеет сегментное строение рабочей кромки и предназначена для продольного и поперечного распиливания древесины, МДФ, ДСП, ДВП, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Зубья с универсальным шагом 7-8 TPI обеспечивают быстрый и ровный рез, а их трехгранная заточка увеличивает производительность ножовки. Разделение рабочей кромки на сегменты улучшает отвод стружки, благодаря чему полотно не застревает в материале заготовки. Ножовка пригодится столярам, плотникам, а также будет полезна домашним мастерам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Страна производитель
Тайвань
Описание
Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24119 с полотном длиной 550 мм, зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с 2-компонентной рукояткой, имеет сегментное строение рабочей кромки и предназначена для продольного и поперечного распиливания древесины, МДФ, ДСП, ДВП, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Зубья с универсальным шагом 7-8 TPI обеспечивают быстрый и ровный рез, а их трехгранная заточка увеличивает производительность ножовки. Разделение рабочей кромки на сегменты улучшает отвод стружки, благодаря чему полотно не застревает в материале заготовки. Ножовка пригодится столярам, плотникам, а также будет полезна домашним мастерам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - данный товар вы можете купить по цене 1730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...