Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119)
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Характеристики
Тип товара
Ножовки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
В наличии
Код товара: 649350
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножовки
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
55х14х5
Вес, г.
590
Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119)
Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24119 с полотном длиной 550 мм, зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с 2-компонентной рукояткой, имеет сегментное строение рабочей кромки и предназначена для продольного и поперечного распиливания древесины, МДФ, ДСП, ДВП, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Зубья с универсальным шагом 7-8 TPI обеспечивают быстрый и ровный рез, а их трехгранная заточка увеличивает производительность ножовки. Разделение рабочей кромки на сегменты улучшает отвод стружки, благодаря чему полотно не застревает в материале заготовки. Ножовка пригодится столярам, плотникам, а также будет полезна домашним мастерам.
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Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24119 с полотном длиной 550 мм, зубьями с 3D-заточкой и шагом 7-8 TPI, с 2-компонентной рукояткой, имеет сегментное строение рабочей кромки и предназначена для продольного и поперечного распиливания древесины, МДФ, ДСП, ДВП, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Зубья с универсальным шагом 7-8 TPI обеспечивают быстрый и ровный рез, а их трехгранная заточка увеличивает производительность ножовки. Разделение рабочей кромки на сегменты улучшает отвод стружки, благодаря чему полотно не застревает в материале заготовки. Ножовка пригодится столярам, плотникам, а также будет полезна домашним мастерам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119) - данный товар вы можете купить по цене 1730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,сегм.строение рабочей кромки,7-8 TPI,зуб-3D,2-х к. рук-ка Gross (24119)