Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24108)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24108)
Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24108 с полотном длиной 550 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распиливания древесины различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Рабочая часть состоит из мелких зубьев с шагом 2-2,3 мм, что позволяет получить ровный и чистый рез. Трехгранная заточка зубьев увеличивает производительность инструмента без потери качества распиловки. Ножовка предназначена для столярных работ.
Преимущества
- Надежность — полотно изготовлено из японской пружинной стали SK-5, а рукоятка — из ударопрочного ABS-пластика.
- Эффективная работа — зубья прошли закалку токами высокой частоты, поэтому рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
- Прочность — основание зубьев не закалено на максимум, что снижает вероятность их слома при пилении твердых материалов или попадании на металлический предмет.
- Долговечность — на поверхность полотна нанесено тефлоновое покрытие, защищающее инструмент от коррозии и увеличивающее срок его службы.
- Легкий рез — тефлоновый слой улучшает скольжение полотна, что упрощает распиловку.
- Комфортное использование — эргономичная двухкомпонентная рукоятка с рельефным дизайном удобно лежит в руке, снижая усталость во время длительной работы.
- Гарантированно высокое качество — ножовка изготовлена в Тайване по классической технологии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24108 с полотном длиной 550 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распиливания древесины различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Рабочая часть состоит из мелких зубьев с шагом 2-2,3 мм, что позволяет получить ровный и чистый рез. Трехгранная заточка зубьев увеличивает производительность инструмента без потери качества распиловки. Ножовка предназначена для столярных работ.
Преимущества
- Надежность — полотно изготовлено из японской пружинной стали SK-5, а рукоятка — из ударопрочного ABS-пластика.
- Эффективная работа — зубья прошли закалку токами высокой частоты, поэтому рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
- Прочность — основание зубьев не закалено на максимум, что снижает вероятность их слома при пилении твердых материалов или попадании на металлический предмет.
- Долговечность — на поверхность полотна нанесено тефлоновое покрытие, защищающее инструмент от коррозии и увеличивающее срок его службы.
- Легкий рез — тефлоновый слой улучшает скольжение полотна, что упрощает распиловку.
- Комфортное использование — эргономичная двухкомпонентная рукоятка с рельефным дизайном удобно лежит в руке, снижая усталость во время длительной работы.
- Гарантированно высокое качество — ножовка изготовлена в Тайване по классической технологии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA",550 мм,11-12 TPI,кал.3D-зуб,тефл.покр.полотна,2-х комп.рук-ка Gross (24108)