Ножовка по дереву "PIRANHA", 500 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24104)
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Характеристики
Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA", 500 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24104)
Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24104 с полотном длиной 500 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, с 2-компонентной рукояткой, предназначена для распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ и ламината, а также из пластических материалов, таких как пенополистирол и полиуретан. Может производить продольный и поперечный распил. Мелкие зубья с шагом 11-12 TPI позволяют выполнять точный и чистый рез. Ножовка обладает высокой производительностью благодаря трехгранной заточке зубьев. Инструмент используется в столярном деле.
Преимущества
- Надежность — полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5, а рукоятка — из ударопрочного ABS-пластика.
- Эффективная работа — зубья, закаленные токами высокой частоты, долго держат заточку.
- Прочность — закалка зубьев на 2/3 высоты уменьшает вероятность их слома при обработке древесины твердых пород.
- Коррозионная стойкость — на полотно нанесено защитное полимерное покрытие.
- Комфорт во время работы — благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
- Гарантированное качество — инструмент изготовлен на тайваньском заводе с соблюдением всех технологических требований.
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Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24104 с полотном длиной 500 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 11-12 TPI, с 2-компонентной рукояткой, предназначена для распиловки заготовок из древесины, ДСП, ДВП, МДФ и ламината, а также из пластических материалов, таких как пенополистирол и полиуретан. Может производить продольный и поперечный распил. Мелкие зубья с шагом 11-12 TPI позволяют выполнять точный и чистый рез. Ножовка обладает высокой производительностью благодаря трехгранной заточке зубьев. Инструмент используется в столярном деле.
Преимущества
- Надежность — полотно изготовлено из высококачественной японской стали SK-5, а рукоятка — из ударопрочного ABS-пластика.
- Эффективная работа — зубья, закаленные токами высокой частоты, долго держат заточку.
- Прочность — закалка зубьев на 2/3 высоты уменьшает вероятность их слома при обработке древесины твердых пород.
- Коррозионная стойкость — на полотно нанесено защитное полимерное покрытие.
- Комфорт во время работы — благодаря эргономичной форме и рифленой поверхности рукоятка удобно ложится в руку и не выскальзывает из ладони.
- Гарантированное качество — инструмент изготовлен на тайваньском заводе с соблюдением всех технологических требований.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA", 500 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24104)