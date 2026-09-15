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Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110)

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Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 5
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 6
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 7
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 8
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 5
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 6
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 7
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 8
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649335
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110)
1 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
50х15х6
Вес, кг.
1

Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110)

Ножовка по дереву 400 мм GROSS PIRANHA 24110 обладает высокопрочным полотном длиной 400 мм. Зубья имеют трехгранную лазерную заточку. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортную работу и надежный хват инструмента во время пиления.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Страна производитель
Тайвань
Описание
Ножовка по дереву 400 мм GROSS PIRANHA 24110 обладает высокопрочным полотном длиной 400 мм. Зубья имеют трехгранную лазерную заточку. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортную работу и надежный хват инструмента во время пиления.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "PIRANHA", 400 мм, 11-12 TPI, зуб - 3D, каленый зуб, 2-х комп. рук-ка Gross (24110) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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