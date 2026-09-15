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Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124)

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Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) - фото 1
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) - фото 2
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) - фото 3
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) - фото 4
Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;PIRANHA&quot;, 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 380 руб.  1 820 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124)
1 380 руб. -24%
1 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
43х15х5
Вес, г.
410

Описание товара Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124)

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24124 с полотном длиной 300 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7 TPI, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распиливания древесины различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Рабочая часть состоит из крупных зубьев, поэтому ножовка подходит для решения широкого спектра задач. Трехгранная заточка зубьев увеличивает производительность инструмента без потери качества распиловки. Ножовка предназначена для столярных работ.

Преимущества

  • Полотно изготовлено из японской пружинной стали SK-5, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам.
  • Зубья прошли закалку токами высокой частоты и устойчивы к износу, поэтому рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
  • Поскольку основание зубьев не закалено на максимум, снижается вероятность их слома при пилении твердых материалов или попадании на металлический предмет.
  • На поверхность полотна нанесено тефлоновое покрытие, защищающее инструмент от коррозии и увеличивающее срок его службы.
  • Тефлоновый слой улучшает скольжение полотна, что упрощает распиловку.
  • Двухкомпонентная рукоятка выполнена из ударопрочного ABS-пластика, что повышает надежность ножовки.
  • Рукоятка имеет эргономичную форму и рельефный дизайн, поэтому не скользит в руке и снижает усталость во время длительной работы.
  • Ножовка изготовлена в Тайване по классической технологии и обладает гарантированно высоким качеством.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Ножовки
Страна производитель
Тайвань
Описание

Ножовка по дереву Gross PIRANHA 24124 с полотном длиной 300 мм, калеными зубьями с 3D-заточкой и шагом 7 TPI, с тефлоновым покрытием полотна и 2-компонентной рукояткой, используется для продольного и поперечного распиливания древесины различных пород, МДФ, ДСП, ДВП, ламината, а также пенополистирола, полиуретана и других синтетических материалов. Рабочая часть состоит из крупных зубьев, поэтому ножовка подходит для решения широкого спектра задач. Трехгранная заточка зубьев увеличивает производительность инструмента без потери качества распиловки. Ножовка предназначена для столярных работ.

Преимущества

  • Полотно изготовлено из японской пружинной стали SK-5, поэтому характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам.
  • Зубья прошли закалку токами высокой частоты и устойчивы к износу, поэтому рабочая кромка долго сохраняет режущие свойства.
  • Поскольку основание зубьев не закалено на максимум, снижается вероятность их слома при пилении твердых материалов или попадании на металлический предмет.
  • На поверхность полотна нанесено тефлоновое покрытие, защищающее инструмент от коррозии и увеличивающее срок его службы.
  • Тефлоновый слой улучшает скольжение полотна, что упрощает распиловку.
  • Двухкомпонентная рукоятка выполнена из ударопрочного ABS-пластика, что повышает надежность ножовки.
  • Рукоятка имеет эргономичную форму и рельефный дизайн, поэтому не скользит в руке и снижает усталость во время длительной работы.
  • Ножовка изготовлена в Тайване по классической технологии и обладает гарантированно высоким качеством.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножовка по дереву "PIRANHA", 300 мм, 7 TPI, 3D-зуб, тефл. покр.полотна, 2-х комп. рук-ка Gross (24124) - этот товар вы можете купить по цене 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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