Top.Mail.Ru
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 1
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 2
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 3
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 4
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 5
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 6
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 7
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 8
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 9
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 10
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 11
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 12
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 13
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 14
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 15
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 16
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 17
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 18
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 19
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 20
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 21
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 22
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 23
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 24
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 25
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 26
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 27
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 28
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 1
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 2
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 3
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 4
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 5
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 6
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 7
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 8
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 9
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 10
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 11
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 12
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 13
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 14
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 15
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 16
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 17
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 18
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 19
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 20
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 21
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 22
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 23
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 24
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 25
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 26
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 27
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 28
  • Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649327
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246)
3 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Насосная станция
Объем гидробака
2
Уровень шума
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х64х28
Вес, кг.
6

Описание товара Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246)

Поверхностный вихревой насос ЗУБР 400 Вт НС-М1-400-Ч отличается компактностью и простотой в эксплуатации. Используется для забора чистой воды из прудов, колодцев и других источников. Предназначен для длительного непрерывного использования. Имеет пропускную способность до 35 л/мин.

Отзывы о товаре Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Насосная станция
Объем гидробака
2
Уровень шума
85
Страна производитель
Китай
Описание
Поверхностный вихревой насос ЗУБР 400 Вт НС-М1-400-Ч отличается компактностью и простотой в эксплуатации. Используется для забора чистой воды из прудов, колодцев и других источников. Предназначен для длительного непрерывного использования. Имеет пропускную способность до 35 л/мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насосная станция НС400-Ч, 400 Вт, напор 32 м, 2100 л/ч, ресивер 2 л Сибртех (97246) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3840 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...