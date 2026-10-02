Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel (97213)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649325
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
50
Максимальный напор
48
Объем гидробака
24
Потребляемая мощность
1300
Пропускная способность
4.5 куб.м./час
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х50х35
Вес, кг.
19.43
Описание товара Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel (97213)
Насосная станция DENZEL PSХ1300 Х-Pro 97213 предназначена для обеспечения бесперебойной подачи воды. Работает полностью в автоматическом режиме, практически не требует обслуживания. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.
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Бренд
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
50
Максимальный напор
48
Объем гидробака
24
Потребляемая мощность
1300
Пропускная способность
4.5 куб.м./час
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Насосная станция DENZEL PSХ1300 Х-Pro 97213 предназначена для обеспечения бесперебойной подачи воды. Работает полностью в автоматическом режиме, практически не требует обслуживания. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.
Насосная станция PSХ1300, 1300 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 48 м Denzel (97213) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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