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Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249)

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Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 1
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 2
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 3
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 4
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 5
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 6
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 7
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 8
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 9
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 10
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 11
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 12
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 13
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 14
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 15
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 16
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 1
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 2
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 3
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 4
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 5
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 6
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 7
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 8
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 9
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 10
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 11
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 12
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 13
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 14
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 15
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 16
  • Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249)
6 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Объем гидробака
2
Уровень шума
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х27
Вес, кг.
8.4

Описание товара Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249)

Насосная станция Denzel PS500C 97249 мощностью 500 Вт, с блоком управления и ресивером объемом 2 л, способна перекачивать 2200 л чистой воды в час и обеспечивает напор до 35 м. Возможен забор воды с глубины до 7 м из колодцев, скважин и других источников. Надежный асинхронный двигатель позволяет поддерживать стабильное давление в напорной магистрали в течение длительного времени. Станция позволяет организовать систему бытового водоснабжения на даче.

Преимущества

  • Надежность — насосная часть с чугунным корпусом и латунным импеллером рассчитана на длительную эксплуатацию.
  • Автономность — прессостат автоматически останавливает насос при достижении верхнего порогового давления в системе и запускает двигатель, если давление падает.
  • Защита от поломки — в случае отсутствия воды в заборной магистрали реле сухого хода отключает насос через 6 минут.
  • Управление производительностью — объем перекачиваемой жидкости автоматически регулируется в зависимости от водопотребления, что предотвращает перегрев двигателя и снижает расход электроэнергии.
  • Плавный пуск — станция запускается через 3 секунды после подключения питания, такое решение позволяет защитить двигатель и снизить нагрузку на электросеть.
  • Защита системы — в случае простоя в течение 72 часов функция «автоматический старт-стоп» обеспечивает кратковременный запуск станции для удаления застоявшейся воды и предотвращения коррозии.
  • Световая индикация — пользователь всегда будет знать, когда станция работает, и сможет оценить уровень давления в системе.
  • Быстрая остановка — при необходимости работа мгновенно останавливается нажатием на красную кнопку (повторное нажатие запускает двигатель).
  • Удобный запуск после отключения вследствие сухого хода — можно выбрать 1 из 4 предустановленных интервалов отсрочки старта.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насосной станции подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Объем гидробака
2
Уровень шума
85
Страна производитель
Китай
Описание

Насосная станция Denzel PS500C 97249 мощностью 500 Вт, с блоком управления и ресивером объемом 2 л, способна перекачивать 2200 л чистой воды в час и обеспечивает напор до 35 м. Возможен забор воды с глубины до 7 м из колодцев, скважин и других источников. Надежный асинхронный двигатель позволяет поддерживать стабильное давление в напорной магистрали в течение длительного времени. Станция позволяет организовать систему бытового водоснабжения на даче.

Преимущества

  • Надежность — насосная часть с чугунным корпусом и латунным импеллером рассчитана на длительную эксплуатацию.
  • Автономность — прессостат автоматически останавливает насос при достижении верхнего порогового давления в системе и запускает двигатель, если давление падает.
  • Защита от поломки — в случае отсутствия воды в заборной магистрали реле сухого хода отключает насос через 6 минут.
  • Управление производительностью — объем перекачиваемой жидкости автоматически регулируется в зависимости от водопотребления, что предотвращает перегрев двигателя и снижает расход электроэнергии.
  • Плавный пуск — станция запускается через 3 секунды после подключения питания, такое решение позволяет защитить двигатель и снизить нагрузку на электросеть.
  • Защита системы — в случае простоя в течение 72 часов функция «автоматический старт-стоп» обеспечивает кратковременный запуск станции для удаления застоявшейся воды и предотвращения коррозии.
  • Световая индикация — пользователь всегда будет знать, когда станция работает, и сможет оценить уровень давления в системе.
  • Быстрая остановка — при необходимости работа мгновенно останавливается нажатием на красную кнопку (повторное нажатие запускает двигатель).
  • Удобный запуск после отключения вследствие сухого хода — можно выбрать 1 из 4 предустановленных интервалов отсрочки старта.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насосной станции подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насосная станция PS500C, 500 Вт, напор 35 м, 2200 л/ч, ресивер 2 л, блок управления Denzel (97249) - по цене 6700 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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