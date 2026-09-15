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Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11588) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11588)

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Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка// Matrix - фото 1
Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка// Matrix - фото 2
Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка// Matrix - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка// Matrix - фото 1
  • Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка// Matrix - фото 2
  • Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка// Matrix - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649224
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11588)
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
19х14х8
Вес, г.
371

Описание товара Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11588)

Универсальный набор отверток Matrix 11588 из стали CrV состоит из 8 шт. и предназначен для точных работ с мелкими резьбовыми соединениями. Включает отвертки со шлицами Torx, PH и SL. Набор рекомендован для профессионального использования и будет полезен во время ремонта мобильной техники, компьютеров, часов, очков.



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Отзывы о товаре Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11588)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Универсальный набор отверток Matrix 11588 из стали CrV состоит из 8 шт. и предназначен для точных работ с мелкими резьбовыми соединениями. Включает отвертки со шлицами Torx, PH и SL. Набор рекомендован для профессионального использования и будет полезен во время ремонта мобильной техники, компьютеров, часов, очков.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., PH + SL + Torx, Crv, 3к рукоятка Matrix (11588) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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