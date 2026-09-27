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Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta

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Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 1
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 2
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 3
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 4
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 5
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 6
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 7
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 8
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 9
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 10
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 11
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отверкти: РН0, РН1, РН2, SL4, SL5 - 5 штТестер напряжения - 1 шт
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 1
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 2
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 3
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 4
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 5
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 6
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 7
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 8
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 9
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 10
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 11
  • Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649214
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отверкти: РН0, РН1, РН2, SL4, SL5 - 5 штТестер напряжения - 1 шт
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х21х4
Вес, г.
610

Описание товара Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta

Набор отверток Sparta 135435 включает 8 предметов: 5 отверток для монтажа/демонтажа крепежных элементов с профилем PH и SL, 2 диэлектрические отвертки и электрический пробник на 220 В. Он пригодится для ремонта и обслуживания электрооборудования в быту. Важно — техника безопасности исключает проведение работ под напряжением!

Преимущества

  • Оптимальная прочность — стержни отверток выполнены из стали 45.
  • Безопасная работа — входящий в комплект тестер позволяет отслеживать наличие напряжения в сети.
  • Комфортная работа — эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
  • Удобное хранение — благодаря отверстиям в рукоятках отвертки можно подвешивать на крючки или гвозди.



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Отзывы о товаре Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
бытовой
Комплектация
Отверкти: РН0, РН1, РН2, SL4, SL5 - 5 штТестер напряжения - 1 шт
Упаковка
блистер
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание

Набор отверток Sparta 135435 включает 8 предметов: 5 отверток для монтажа/демонтажа крепежных элементов с профилем PH и SL, 2 диэлектрические отвертки и электрический пробник на 220 В. Он пригодится для ремонта и обслуживания электрооборудования в быту. Важно — техника безопасности исключает проведение работ под напряжением!

Преимущества

  • Оптимальная прочность — стержни отверток выполнены из стали 45.
  • Безопасная работа — входящий в комплект тестер позволяет отслеживать наличие напряжения в сети.
  • Комфортная работа — эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
  • Удобное хранение — благодаря отверстиям в рукоятках отвертки можно подвешивать на крючки или гвозди.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток + тестер, 8 пред., PH + SL, CS, 2к рукоятка Sparta - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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