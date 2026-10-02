Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор ключей
Комплектация
ключи гаечные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649188
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор ключей
Комплектация
ключи гаечные
Имбусовые ключи в комплекте
нет
Тип сверл (буров)
нет
Тип коронок
нет
Количество бит, шт
8
Шлицы бит
нет
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Наконечники головок со вставками
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, кг.
1.19
Описание товара Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta
Набор из 8 накидных хромированных ключей Sparta 153755 используется для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с шестигранной головкой диаметром 6-22 мм. Пригодится для выполнения монтажных работ в гараже, на небольшом производстве и в быту. Каждый кольцевой зев полностью захватывает шляпку крепежного элемента, поэтому ключами легко откручивать даже закисшие болты и гайки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитНабор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross (12166)
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитНабор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix (...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитНабор отверток Ugreen CM372-80459 (80459)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитНабор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50,...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитНабор для точных работ ЗУБР Универсал-45 (25649)
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитОтвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-6, 6 предметов (256...
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хр...
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитНабор комбинированных гаечных ключей Kraftool 27079-H8C_z01, 6 -...
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитНабор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50,...
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром ...
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитНабор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных рабо...
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитНабор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2
Бренд
Тип товара
Набор ключей
Комплектация
ключи гаечные
Имбусовые ключи в комплекте
нет
Тип сверл (буров)
нет
Тип коронок
нет
Количество бит, шт
8
Шлицы бит
нет
Торцовые головки
6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Наконечники головок со вставками
нет
Страна производитель
Китай
Набор из 8 накидных хромированных ключей Sparta 153755 используется для монтажа и демонтажа резьбового крепежа с шестигранной головкой диаметром 6-22 мм. Пригодится для выполнения монтажных работ в гараже, на небольшом производстве и в быту. Каждый кольцевой зев полностью захватывает шляпку крепежного элемента, поэтому ключами легко откручивать даже закисшие болты и гайки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ключей накидных, 6–22 мм, 8 шт., хромированные Sparta