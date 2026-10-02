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Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех

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Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 1
Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 2
Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 3
Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 4
Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 5
Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 6
Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 6 шт, типоразмеры - 8, 10, 12, 13, 14, 17
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 1
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 2
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 3
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 4
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 5
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 6
  • Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649179
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 6 шт, типоразмеры - 8, 10, 12, 13, 14, 17
Упаковка
чехол
Количество бит, шт
6
Торцовые головки
8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
28х13х10
Вес, кг.
3.75

Описание товара Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех

Набор ключей комбинированных Сибртех 15473 включает в себя 6 фосфатированных инструментов, изготовленных из стали CrV в соответствии с ГОСТом 16983. Предназначен для откручивания и закручивания крепежа размером 8-17 мм с 6-гранным или 12-гранным профилем. Внутренняя поверхность кольцевого зева с 12 гранями позволяет поворачивать ключ всего на 30°, что облегчает работу в стесненных условиях. Ключи используются при проведении слесарно-монтажных работ, будут полезны в строительстве, во время ремонта, а также пригодятся дома или в гараже.

Преимущества

  • Высокая прочность — ключи изготовлены из хромованадиевой стали по технологии горячей ковки.
  • Устойчивость к нагрузкам — инструменты прошли закалку и отпуск, твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC.
  • Долговечность — поверхность ключей фосфатирована для защиты от коррозии.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Набор ключей комбинированных - 6 шт, типоразмеры - 8, 10, 12, 13, 14, 17
Упаковка
чехол
Количество бит, шт
6
Торцовые головки
8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Страна производитель
Индия
Описание

Набор ключей комбинированных Сибртех 15473 включает в себя 6 фосфатированных инструментов, изготовленных из стали CrV в соответствии с ГОСТом 16983. Предназначен для откручивания и закручивания крепежа размером 8-17 мм с 6-гранным или 12-гранным профилем. Внутренняя поверхность кольцевого зева с 12 гранями позволяет поворачивать ключ всего на 30°, что облегчает работу в стесненных условиях. Ключи используются при проведении слесарно-монтажных работ, будут полезны в строительстве, во время ремонта, а также пригодятся дома или в гараже.

Преимущества

  • Высокая прочность — ключи изготовлены из хромованадиевой стали по технологии горячей ковки.
  • Устойчивость к нагрузкам — инструменты прошли закалку и отпуск, твердость рабочих частей составляет 42-47 HRC.
  • Долговечность — поверхность ключей фосфатирована для защиты от коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, фосфатированные, ГОСТ 16983 Сибртех - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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