Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15429)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, ключи имбусовые (шестигранные)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
В наличии
Код товара: 649170
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, ключи имбусовые (шестигранные)
Упаковка
держатель
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х4
Вес, кг.
1.2
Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15429)
Набор комбинированных ключей 6-22 мм, 12 шт, CrV, матовый хром STELS 15429 включает в себя большое количество двусторонних гаечных ключей, сочетающих в себе кольцевые и рожковые головки. Каждый инструмент изготовлен из прочной и качественной стали и обработан антикоррозийным составом. Комплект подходит для использования дома, в гараже, мастерской, автосервисе и пр.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, ключи имбусовые (шестигранные)
Упаковка
держатель
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных ключей 6-22 мм, 12 шт, CrV, матовый хром STELS 15429 включает в себя большое количество двусторонних гаечных ключей, сочетающих в себе кольцевые и рожковые головки. Каждый инструмент изготовлен из прочной и качественной стали и обработан антикоррозийным составом. Комплект подходит для использования дома, в гараже, мастерской, автосервисе и пр.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор ключей комбинированных, 6 - 22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15429) – стоимость товара 1040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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