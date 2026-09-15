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Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром Matrix (15414) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром Matrix (15414)

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Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 1
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 2
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 3
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 4
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 5
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 6
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 1
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 2
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 3
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 4
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 5
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 6
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром// Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649162
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром Matrix (15414)
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х4
Вес, г.
700

Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром Matrix (15414)

Набор Matrix 15414 включает 6 комбинированных ключей из стали CrV, размером 6-17 мм, с покрытием «полированный хром», которые пригодятся во время ремонтных работ дома или в гараже. С их помощью можно быстро монтировать и демонтировать крепежные элементы. В набор входят инструменты основных типоразмеров, позволяющие эффективно решать поставленные задачи.



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Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром Matrix (15414)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Matrix 15414 включает 6 комбинированных ключей из стали CrV, размером 6-17 мм, с покрытием «полированный хром», которые пригодятся во время ремонтных работ дома или в гараже. С их помощью можно быстро монтировать и демонтировать крепежные элементы. В набор входят инструменты основных типоразмеров, позволяющие эффективно решать поставленные задачи.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных, 6 - 17 мм, 6 шт., CrV, полированный хром Matrix (15414) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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