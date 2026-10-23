Набор инструментов, 1/4", пластиковый кейс 56 предметов Сибртех (13399)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
56
Комплектация
удлинитель для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
В наличии
Код товара: 649106
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 340 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
56
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
56
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточные
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
1
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х6
Вес, кг.
5.15
Описание товара Набор инструментов, 1/4", пластиковый кейс 56 предметов Сибртех (13399)
Набор инструментов Сибртех 13399, поставляющийся в пластиковом кейсе, состоит из 56 предметов с присоединительным размером 1/4", предназначенных для закручивания и откручивания резьбового крепежа. В комплект поставки входят 2 удлинителя и кардан, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен для ремонта автомобиля в гараже, пригодится также и в быту.
Преимущества
- Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
- Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
- Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
- Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитНабор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H5...
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитНабор комбинированных гаечных ключей Stayer HERCULES 27081-H12_z...
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитНабор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 пр...
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитНабор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27010-H10_z01, 6 - 24 мм, 10 ...
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитНабор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303)
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитНабор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитНабор инструментов Stayer 2202-H6
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитНабор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 ...
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитНабор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 м...
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитНабор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов)
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитНабор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к ...
-
В наличииЦена 1 460 руб.365 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 12 шт., CrV, фосфатированные, ...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
56
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
56
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточные
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
1
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Сибртех 13399, поставляющийся в пластиковом кейсе, состоит из 56 предметов с присоединительным размером 1/4", предназначенных для закручивания и откручивания резьбового крепежа. В комплект поставки входят 2 удлинителя и кардан, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен для ремонта автомобиля в гараже, пригодится также и в быту.
Преимущества
- Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
- Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
- Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
- Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов, 1/4", пластиковый кейс 56 предметов Сибртех (13399) – стоимость товара 1340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", пластиковый кейс 56 предметов Сибртех (13399)