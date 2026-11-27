Набор инструментов, 1/2", CrV, пластиковый кейс 31 предмет Stels (14102)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/2", CrV, пластиковый кейс 31 предмет Stels (14102)
Набор инструментов Stels 14102 с присоединительным квадратом 1/2", из стали CrV-группы, упакован в пластиковый кейс и состоит из 31 предмета для работы с гайками, винтами и другим резьбовым крепежом. В комплект входит ключ-трещотка с шагом 5° и удлинители, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен в гараже или в поездке, а также пригодится для проведения мелкого ремонта дома или на даче.
Преимущества
- Устойчивость к повышенным нагрузкам — элементы набора изготовлены из термически обработанной хромованадиевой стали.
- Защита от образования коррозии — поверхность инструментов хромирована.
- Быстрая замена торцевых головок — трещоточный ключ имеет механизм быстрого сброса.
- Решение широкого спектра задач — благодаря переключателю реверса можно мгновенно изменить направление вращения трещотки.
- Плавный ход трещотки — храповой механизм имеет 72 зуба.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты зафиксированы в ложементе кейса из жесткого ударопрочного пластика, закрывающегося на металлические замки.
- Подтвержденное качество — все этапы производства сопровождаются строгим технологическим контролем, на торцевые головки и комбинированные ключи предоставляется пожизненная гарантия.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
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Набор инструментов Stels 14102 с присоединительным квадратом 1/2", из стали CrV-группы, упакован в пластиковый кейс и состоит из 31 предмета для работы с гайками, винтами и другим резьбовым крепежом. В комплект входит ключ-трещотка с шагом 5° и удлинители, облегчающие работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен в гараже или в поездке, а также пригодится для проведения мелкого ремонта дома или на даче.
Преимущества
- Устойчивость к повышенным нагрузкам — элементы набора изготовлены из термически обработанной хромованадиевой стали.
- Защита от образования коррозии — поверхность инструментов хромирована.
- Быстрая замена торцевых головок — трещоточный ключ имеет механизм быстрого сброса.
- Решение широкого спектра задач — благодаря переключателю реверса можно мгновенно изменить направление вращения трещотки.
- Плавный ход трещотки — храповой механизм имеет 72 зуба.
- Удобное хранение и транспортировка — инструменты зафиксированы в ложементе кейса из жесткого ударопрочного пластика, закрывающегося на металлические замки.
- Подтвержденное качество — все этапы производства сопровождаются строгим технологическим контролем, на торцевые головки и комбинированные ключи предоставляется пожизненная гарантия.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", CrV, пластиковый кейс 31 предмет Stels (14102)