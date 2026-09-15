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Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4"/100 мм Gross (20805) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4"/100 мм Gross (20805)

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Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 1
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 2
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 3
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 4
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 5
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 6
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 7
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 8
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 9
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 10
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 11
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 12
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 13
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 14
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 15
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 16
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 17
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 18
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
чугун
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 1
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 2
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 3
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 4
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 5
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 6
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 7
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 8
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 9
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 10
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 11
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 12
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 13
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 14
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 15
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 16
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 17
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 18
  • Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4&quot;/100 мм Gross - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648931
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4"/100 мм Gross (20805)
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
чугун
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х4х3
Вес, г.
100

Описание товара Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4"/100 мм Gross (20805)

Струбцина Gross 20805 - модель с наиболее востребованной клещеобразной формой, обеспечивающей надежный захват обрабатываемой заготовки. Ручной инструмент представлен в ярком синем цвете и весит 0.31 кг. В оснащении струбцины Gross 20805 присутствует надежный храповый механизм, обеспечивающий жесткую фиксацию детали шириной до 100 мм (4"). Рама инструмента выполнена из качественного и долговечного пластика. Передовые технологии изготовления гарантируют возможность длительного использования струбцины без поломок.



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Отзывы о товаре Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4"/100 мм Gross (20805)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
чугун
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина Gross 20805 - модель с наиболее востребованной клещеобразной формой, обеспечивающей надежный захват обрабатываемой заготовки. Ручной инструмент представлен в ярком синем цвете и весит 0.31 кг. В оснащении струбцины Gross 20805 присутствует надежный храповый механизм, обеспечивающий жесткую фиксацию детали шириной до 100 мм (4"). Рама инструмента выполнена из качественного и долговечного пластика. Передовые технологии изготовления гарантируют возможность длительного использования струбцины без поломок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4"/100 мм Gross (20805) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 960 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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