Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4"/100 мм Gross (20805)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
чугун
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
В наличии
Код товара: 648931
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
чугун
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х4х3
Вес, г.
100
Описание товара Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4"/100 мм Gross (20805)
Струбцина Gross 20805 - модель с наиболее востребованной клещеобразной формой, обеспечивающей надежный захват обрабатываемой заготовки. Ручной инструмент представлен в ярком синем цвете и весит 0.31 кг. В оснащении струбцины Gross 20805 присутствует надежный храповый механизм, обеспечивающий жесткую фиксацию детали шириной до 100 мм (4"). Рама инструмента выполнена из качественного и долговечного пластика. Передовые технологии изготовления гарантируют возможность длительного использования струбцины без поломок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
чугун
Страна производитель
Китай
Струбцина Gross 20805 - модель с наиболее востребованной клещеобразной формой, обеспечивающей надежный захват обрабатываемой заготовки. Ручной инструмент представлен в ярком синем цвете и весит 0.31 кг. В оснащении струбцины Gross 20805 присутствует надежный храповый механизм, обеспечивающий жесткую фиксацию детали шириной до 100 мм (4"). Рама инструмента выполнена из качественного и долговечного пластика. Передовые технологии изготовления гарантируют возможность длительного использования струбцины без поломок.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм жесткой фиксации, 4"/100 мм Gross (20805) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 960 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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