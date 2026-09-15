Струбцина F-образная, усиленная, 400 х 120 х 500 мм Matrix (20411)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
В наличии
Код товара: 648905
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980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х12
Вес, кг.
3.1
Описание товара Струбцина F-образная, усиленная, 400 х 120 х 500 мм Matrix (20411)
Усиленная F-образная струбцина Matrix 20411 размером 400 х 120 х 500 мм используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлены 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой. Величина захвата регулируется при помощи подвижного кронштейна и может достигать 400 мм. Струбцину используют для проведения слесарных и столярных работ. Металлическая конструкция выдерживает высокую температуру, поэтому инструмент пригодится для выполнения сварочных работ (перед началом необходимо снять пластиковые накладки с губок).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
Усиленная F-образная струбцина Matrix 20411 размером 400 х 120 х 500 мм используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлены 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой. Величина захвата регулируется при помощи подвижного кронштейна и может достигать 400 мм. Струбцину используют для проведения слесарных и столярных работ. Металлическая конструкция выдерживает высокую температуру, поэтому инструмент пригодится для выполнения сварочных работ (перед началом необходимо снять пластиковые накладки с губок).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, усиленная, 400 х 120 х 500 мм Matrix (20411) - этот товар вы можете купить по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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