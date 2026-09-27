Струбцина F-образная, быстрозажимная, 200х70х420 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп. рук-ка Сибртех (20564)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Струбцина F-образная, быстрозажимная, 200х70х420 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп. рук-ка Сибртех (20564)
F-образная быстрозажимная струбцина в пластиковом корпусе, с фиксатором и двухкомпонентной рукояткой, позволяет зажимать заготовки для их дальнейшей обработки или сборки. Помогает решать множество задач благодаря оптимальной глубине зажима. Пластинчатый механизм пошагово перемещает подвижную губку вдоль направляющей до достижения максимально плотного захвата детали. Фиксатор препятствует движению губки в обратную сторону. Струбцина пригодится в столярной мастерской, а также будет полезна в быту. ПреимуществаНадежная конструкция — штанга изготовлена из стали, а корпус — из ударопрочного ABS-пластика. Аккуратная работа — накладки на губках защищают поверхность зажимаемого предмета от повреждений. Дополнительные возможности — опорную губку можно переставить на другой конец штанги, превратив струбцину в распорный инструмент. Комфортная работа — эргономичные двухкомпонентные рукоятки удобно ложатся в руку.
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Отзывы о товаре Струбцина F-образная, быстрозажимная, 200х70х420 мм,пласт.корпус,фиксатор,двухкомп. рук-ка Сибртех (20564)