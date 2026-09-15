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Уцененный товар Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 648822
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Уцененный товар Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние, 648822

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Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
разбит уголок;
  • Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние - фото 1
  • Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние - фото 2
  • Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние - фото 3
  • Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
100 руб.  600 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние
100 руб. -83%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
разбит уголок;
Диагональ экрана, дюйм
10.2
Дополнительно
для APPLE iPad 10.2 (2019)
Модель
УТ000018690
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х1
Вес, г.
25

Описание товара Уцененный товар Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние

Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: упаковка, стекло
Причина уценки: разбит уголок;

Отзывы о товаре Уцененный товар Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
разбит уголок;
Диагональ экрана, дюйм
10.2
Дополнительно
для APPLE iPad 10.2 (2019)
Модель
УТ000018690
Страна производитель
Китай
Описание
Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: упаковка, стекло
Причина уценки: разбит уголок;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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