Уцененный товар Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние, 648822
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
разбит уголок;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%100 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 648822
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100 руб. -83%
600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
разбит уголок;
Диагональ экрана, дюйм
10.2
Дополнительно
для APPLE iPad 10.2 (2019)
Модель
УТ000018690
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х1
Вес, г.
25
Описание товара Уцененный товар Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: упаковка, стекло
Причина уценки: разбит уголок;
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
разбит уголок;
Диагональ экрана, дюйм
10.2
Дополнительно
для APPLE iPad 10.2 (2019)
Модель
УТ000018690
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектность: упаковка, стекло
Причина уценки: разбит уголок;
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Уцененный товар Защитный экран Red Line для APPLE iPad 10.2 (2019) Tempered Glass УТ000018690 хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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