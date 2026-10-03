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Картридж струйный Cactus CS-EPT04A440 T04A4 желтый (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT04A440 T04A4 желтый (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690

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Картридж струйный Cactus CS-EPT04A440 T04A4 желтый (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Ресурс (страниц)
8000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648636
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-EPT04A440 T04A4 желтый (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
2 590 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
230

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT04A440 T04A4 желтый (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690

Струйный картридж Cactus T04A4 CS-EPT04A440 предназначен для обслуживания струйных принтеров Epson WorkForce Pro WF-C8190DW/WF-C8690DWF профессионального класса. Расходный материал обеспечивает высокую производительность и стабильность работы техники на протяжении всего ресурса. В картридже используются чернила желтого цвета, которые формируют четкие насыщенные изображения при создании различных документов, таблиц, графиков, иллюстраций и прочего материала. Картридж Cactus T04A4 отличается емкостью 85 мл.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT04A440 T04A4 желтый (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus T04A4 CS-EPT04A440 предназначен для обслуживания струйных принтеров Epson WorkForce Pro WF-C8190DW/WF-C8690DWF профессионального класса. Расходный материал обеспечивает высокую производительность и стабильность работы техники на протяжении всего ресурса. В картридже используются чернила желтого цвета, которые формируют четкие насыщенные изображения при создании различных документов, таблиц, графиков, иллюстраций и прочего материала. Картридж Cactus T04A4 отличается емкостью 85 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT04A440 T04A4 желтый (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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