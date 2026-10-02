Top.Mail.Ru
Картридж струйный Cactus CS-EPT01D200 T01D2 голубой (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный Cactus CS-EPT01D200 T01D2 голубой (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный Cactus CS-EPT01D200 T01D2 голубой (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Cactus, Epson
Ресурс (страниц)
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648538
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF,Epson WorkForce Pro WF-C529RDW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Cactus, Epson
Ресурс (страниц)
220
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х3
Вес, г.
370

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT01D200 T01D2 голубой (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP

Струйный картридж Cactus CS-EPT01D200 T01D2 – расходный материал высокого качества, совместимый со струйными принтерами производителя Epson серии WorkForce Pro WF. В данном картридже используются чернила с красящими частицами голубого цвета, которые быстро и четко переносятся на бумагу при печати различных цветных изображений. Благодаря струйной технологии и качественным красящим частицам картридж позволяет получать реалистичные и красочные оттенки.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT01D200 T01D2 голубой (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF,Epson WorkForce Pro WF-C529RDW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Cactus, Epson
Ресурс (страниц)
220
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT01D200 T01D2 – расходный материал высокого качества, совместимый со струйными принтерами производителя Epson серии WorkForce Pro WF. В данном картридже используются чернила с красящими частицами голубого цвета, которые быстро и четко переносятся на бумагу при печати различных цветных изображений. Благодаря струйной технологии и качественным красящим частицам картридж позволяет получать реалистичные и красочные оттенки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT01D200 T01D2 голубой (220мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...