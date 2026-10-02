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Картридж струйный Cactus CS-EPT46S4 T46S4 желт.пигм. (30мл) для Epson SureColor SC-P700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT46S4 T46S4 желт.пигм. (30мл) для Epson SureColor SC-P700

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Картридж струйный Cactus CS-EPT46S4 T46S4 желт.пигм. (30мл) для Epson SureColor SC-P700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-74%
900 руб.  3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648510
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson SureColor SC-P700
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT46S4 T46S4 желт.пигм. (30мл) для Epson SureColor SC-P700

Струйный картридж Cactus CS-EPT46S4 T46S4 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT46S4 T46S4 желт.пигм. (30мл) для Epson SureColor SC-P700




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson SureColor SC-P700
Тип чернил
пигментный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT46S4 T46S4 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT46S4 T46S4 желт.пигм. (30мл) для Epson SureColor SC-P700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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