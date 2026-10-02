Тонер NVP Brother TN2240 (90г) (TN-1075, 2090, 2235, 2275, 2335, 2375) для HL-1110, 1112, 1210WR, 1212WR, 2132, 2240, 2250, 2270; HL-L2300, L2340, L2360, L2365, L2380; DCP-1510R, 1512R, 1610WR, 1612WR, 7057, 7060, 7065, 7070; DCP-L2500, L2520, L254
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648259
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х6х6
Вес, г.
120
Описание товара Тонер NVP Brother TN2240 (90г) (TN-1075, 2090, 2235, 2275, 2335, 2375) для HL-1110, 1112, 1210WR, 1212WR, 2132, 2240, 2250, 2270; HL-L2300, L2340, L2360, L2365, L2380; DCP-1510R, 1512R, 1610WR, 1612WR, 7057, 7060, 7065, 7070; DCP-L2500, L2520, L254
ТОНЕР NV PRINT (АРТ. NV-TN2240-PR-90G).
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ТОНЕР NV PRINT (АРТ. NV-TN2240-PR-90G).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер NVP Brother TN2240 (90г) (TN-1075, 2090, 2235, 2275, 2335, 2375) для HL-1110, 1112, 1210WR, 1212WR, 2132, 2240, 2250, 2270; HL-L2300, L2340, L2360, L2365, L2380; DCP-1510R, 1512R, 1610WR, 1612WR, 7057, 7060, 7065, 7070; DCP-L2500, L2520, L254 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер NVP Brother TN2240 (90г) (TN-1075, 2090, 2235, 2275, 2335, 2375) для HL-1110, 1112, 1210WR, 1212WR, 2132, 2240, 2250, 2270; HL-L2300, L2340, L2360, L2365, L2380; DCP-1510R, 1512R, 1610WR, 1612WR, 7057, 7060, 7065, 7070; DCP-L2500, L2520, L254