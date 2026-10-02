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Емкость для отработанных чернил EPSON T6712 для WF-6090DW/6590DWF/8090DW/8590DWF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Емкость для отработанных чернил EPSON T6712 для WF-6090DW/6590DWF/8090DW/8590DWF

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Емкость для отработанных чернил EPSON T6712 для WF-6090DW/6590DWF/8090DW/8590DWF - фото 1
Емкость для отработанных чернил EPSON T6712 для WF-6090DW/6590DWF/8090DW/8590DWF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Емкость
  • Емкость для отработанных чернил EPSON T6712 для WF-6090DW/6590DWF/8090DW/8590DWF - фото 1
  • Емкость для отработанных чернил EPSON T6712 для WF-6090DW/6590DWF/8090DW/8590DWF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648045
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Емкость
Дополнительно
ресурс 75000 стр.
Особенности
совместимость: WorkForce WF-6090, WF-6590, WF-8090, WF-8590, WF-R5190, WF-R5690, WF-R8590D3, WF-R8590
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
242

Описание товара Емкость для отработанных чернил EPSON T6712 для WF-6090DW/6590DWF/8090DW/8590DWF

Емкость отработанных чернил (памперс). Тип чернил: Pigment. Совместимость: WorkForce WF-6090, WF-6590, WF-8090, WF-8590, WF-R5190, WF-R5690, WF-R8590D3, WF-R8590

Отзывы о товаре Емкость для отработанных чернил EPSON T6712 для WF-6090DW/6590DWF/8090DW/8590DWF




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Емкость
Дополнительно
ресурс 75000 стр.
Особенности
совместимость: WorkForce WF-6090, WF-6590, WF-8090, WF-8590, WF-R5190, WF-R5690, WF-R8590D3, WF-R8590
Страна производитель
Китай
Описание
Емкость отработанных чернил (памперс). Тип чернил: Pigment. Совместимость: WorkForce WF-6090, WF-6590, WF-8090, WF-8590, WF-R5190, WF-R5690, WF-R8590D3, WF-R8590
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Емкость для отработанных чернил EPSON T6712 для WF-6090DW/6590DWF/8090DW/8590DWF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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