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Контейнер с чернилами CANON GI-43 R красный, 60 мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Контейнер с чернилами CANON GI-43 R красный, 60 мл

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Контейнер с чернилами CANON GI-43 R красный, 60 мл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 680 руб.  2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648042
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Чернила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
116

Описание товара Контейнер с чернилами CANON GI-43 R красный, 60 мл

Чернила водорастворимые Canon GI-43 R красного цвета предназначены для цветной печати любой сложности. Основа этой модели – органические компоненты, за счет которых обеспечивается естественная и равномерная цветопередача. В сочетании с матовой, полуглянцевой и глянцевой фотобумагой, а также с бумагой для струйных принтеров со специальным впитывающим слоем эти чернила отлично подойдут для печати фотографий, рекламных материалов и других видов продукции.

Отзывы о товаре Контейнер с чернилами CANON GI-43 R красный, 60 мл




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Чернила
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила водорастворимые Canon GI-43 R красного цвета предназначены для цветной печати любой сложности. Основа этой модели – органические компоненты, за счет которых обеспечивается естественная и равномерная цветопередача. В сочетании с матовой, полуглянцевой и глянцевой фотобумагой, а также с бумагой для струйных принтеров со специальным впитывающим слоем эти чернила отлично подойдут для печати фотографий, рекламных материалов и других видов продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контейнер с чернилами CANON GI-43 R красный, 60 мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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