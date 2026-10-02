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Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер.

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Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер. - фото 1
Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер. - фото 2
Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер. - фото 3
Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
  • Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер. - фото 1
  • Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер. - фото 2
  • Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер. - фото 3
  • Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648001
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Характеристики

Бренд
Катюша
Тип товара
Принтеры лазерные
Размеры в упаковке, см
50х44х31
Вес, кг.
10.1

Описание товара Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер.

Быстрый, тихий, производительный. Два подающих лотка: основной на 250 листов и многоцелевой на 10 листов. Автоматическая двусторонняя печать. Работа на носителях отечественного производства, включая бумаги класса «А», «B» и «С», а также писчие бумаги. Простое управление. Унифицированные расходные материалы между принтером и МФУ

Отзывы о товаре Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер.




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Характеристики
Бренд
Катюша
Тип товара
Принтеры лазерные
Описание
Быстрый, тихий, производительный. Два подающих лотка: основной на 250 листов и многоцелевой на 10 листов. Автоматическая двусторонняя печать. Работа на носителях отечественного производства, включая бумаги класса «А», «B» и «С», а также писчие бумаги. Простое управление. Унифицированные расходные материалы между принтером и МФУ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер Катюша P130, 30 стр/мин А4 Ч/Б, 600 dpi.1 Гб RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция), стартовый тонер. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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