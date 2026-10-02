Картридж ленточный Cactus CS-TZE611 TZe-611 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж матричный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%330 руб. 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647893
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х7х2
Вес, г.
50
Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-TZE611 TZe-611 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP
Ленточный картридж Cactus tze-611 черный, для brother 1010/1280/1280vp/2700vp CS-TZE611 является полным аналогом оригинальной ленты Brother. Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же, как у оригинальной ленты, размером.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Картридж ленточный Cactus CS-TZE611 TZe-611 черный для Brother 1010/1280/1280VP/2700VP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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