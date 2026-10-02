Картридж ленточный Cactus CS-DK22205 DK-22205 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647892
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
P-touch QL-500, P-touch QL-550, P-touch QL-700, P-touch QL-800
Совместимость
Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, г.
330
Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-DK22205 DK-22205 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800
Картридж ленточный Cactus CS-DK22205: непрерывная бумажная лента 62 ммx30.48 м, белая. Бумажные наклейки подходят для маркировки различных изделий и упаковки. С их помощью можно создавать этикетки с логотипом, штрих-кодом, бейджи для посетителей или почтовые наклейки для доставки. Широкая сфера применения: дома, в офисе, на производстве.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
P-touch QL-500, P-touch QL-550, P-touch QL-700, P-touch QL-800
Совместимость
Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж ленточный Cactus CS-DK22205: непрерывная бумажная лента 62 ммx30.48 м, белая. Бумажные наклейки подходят для маркировки различных изделий и упаковки. С их помощью можно создавать этикетки с логотипом, штрих-кодом, бейджи для посетителей или почтовые наклейки для доставки. Широкая сфера применения: дома, в офисе, на производстве.
Картридж ленточный Cactus CS-DK22205 DK-22205 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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