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Кабель 4PH 1.0m USB 2.0, AM/BM, черный (4PH-R90014) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель 4PH 1.0m USB 2.0, AM/BM, черный (4PH-R90014)

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Кабель 4PH 1.0m USB 2.0, AM/BM, черный (4PH-R90014)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647860
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Характеристики

Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
38

Описание товара Кабель 4PH 1.0m USB 2.0, AM/BM, черный (4PH-R90014)

Кабель USB 2.0 AM/BM - это надежный выбор для подключения принтера, камеры, сканера, МФУ, жесткого диска, пианино и других устройств с разъемом USB Type B к компьютеру для быстрой синхронизации данных и мгновенной печати. Кабель для принтера обеспечивает высокоскоростную передачу данных до 480 Мбит/с для устройств USB 2.0, также он обратно совместим с USB 1.1 (12 Мбит/с) и USB 1.0 (1,5 Мбит/с).Используя этот кабель вы получите плавную и быструю передачу и печать файлов или фотографий, что поможет повысить эффективность работы. Шнур передает стабильный беспрерывный сигнал и уберегает от нераспознавания и ошибок принтера.Поддерживает технологию Plug and play: просто подключается и работает, не нуждается в установке дополнительных драйверов.При изготовлении используются современные материалы, обеспечивающие длительный срок службы провода. Оболочка выполнена из прочного эко-пластика, благодаря чему кабель удобен в использовании, а внутренние жилы надежно защищены. Проводник из меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Антифризные присадки в составе изоляции позволяют кабелю оставаться гибким и отлично работать даже при низких температурах до -20В°C.Совместимость: Xerox Phaser 3020BI, HP LaserJet Pro M15w, Epson L120, Canon i-SENSYS LBP7110Cw, Canon i-SENSYS LBP7018C, Brother HL-L2340DWR, MFC-L5700DN, Epson L3151, Lexmark MX310DN, Dell C2665DNF и др. Особенности: Максимальная скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Высокое качество материалов и сборки. Прочные коннекторы: безопасное и надежное подключение. Защита от замерзания, стабильная работа при -20В°C. Обеспечивает высокую эффективность печати. Универсальный кабель для принтера, сканера, МФУ.

Отзывы о товаре Кабель 4PH 1.0m USB 2.0, AM/BM, черный (4PH-R90014)




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Характеристики
Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель USB 2.0 AM/BM - это надежный выбор для подключения принтера, камеры, сканера, МФУ, жесткого диска, пианино и других устройств с разъемом USB Type B к компьютеру для быстрой синхронизации данных и мгновенной печати. Кабель для принтера обеспечивает высокоскоростную передачу данных до 480 Мбит/с для устройств USB 2.0, также он обратно совместим с USB 1.1 (12 Мбит/с) и USB 1.0 (1,5 Мбит/с).Используя этот кабель вы получите плавную и быструю передачу и печать файлов или фотографий, что поможет повысить эффективность работы. Шнур передает стабильный беспрерывный сигнал и уберегает от нераспознавания и ошибок принтера.Поддерживает технологию Plug and play: просто подключается и работает, не нуждается в установке дополнительных драйверов.При изготовлении используются современные материалы, обеспечивающие длительный срок службы провода. Оболочка выполнена из прочного эко-пластика, благодаря чему кабель удобен в использовании, а внутренние жилы надежно защищены. Проводник из меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Антифризные присадки в составе изоляции позволяют кабелю оставаться гибким и отлично работать даже при низких температурах до -20В°C.Совместимость: Xerox Phaser 3020BI, HP LaserJet Pro M15w, Epson L120, Canon i-SENSYS LBP7110Cw, Canon i-SENSYS LBP7018C, Brother HL-L2340DWR, MFC-L5700DN, Epson L3151, Lexmark MX310DN, Dell C2665DNF и др. Особенности: Максимальная скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Высокое качество материалов и сборки. Прочные коннекторы: безопасное и надежное подключение. Защита от замерзания, стабильная работа при -20В°C. Обеспечивает высокую эффективность печати. Универсальный кабель для принтера, сканера, МФУ.
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Доставка
Отзывы


Кабель 4PH 1.0m USB 2.0, AM/BM, черный (4PH-R90014) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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