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Кабель 4PH 0.5m TypeC, QC, черный (4PH-R90124) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель 4PH 0.5m TypeC, QC, черный (4PH-R90124)

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Кабель 4PH 0.5m TypeC, QC, черный (4PH-R90124) - фото 1
Кабель 4PH 0.5m TypeC, QC, черный (4PH-R90124) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель 4PH 0.5m TypeC, QC, черный (4PH-R90124) - фото 1
  • Кабель 4PH 0.5m TypeC, QC, черный (4PH-R90124) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647858
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Характеристики

Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Кабель 4PH 0.5m TypeC, QC, черный (4PH-R90124)

Гибкий и прочный кабель. Кабель AM / TypeC подходит как для передачи данных - фото, музыки, видео со скоростью до 480 Мбит/c, так и для подзарядки портативных устройств c разъемом TypeC. Совместим с адаптерами питания 2.4А. Особенности: Скорость передачи данных 480 Мбит/c. Надежные фиксаторы от заломов. Материалы и сборка высокого качества.

Отзывы о товаре Кабель 4PH 0.5m TypeC, QC, черный (4PH-R90124)




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Характеристики
Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Описание
Гибкий и прочный кабель. Кабель AM / TypeC подходит как для передачи данных - фото, музыки, видео со скоростью до 480 Мбит/c, так и для подзарядки портативных устройств c разъемом TypeC. Совместим с адаптерами питания 2.4А. Особенности: Скорость передачи данных 480 Мбит/c. Надежные фиксаторы от заломов. Материалы и сборка высокого качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 4PH 0.5m TypeC, QC, черный (4PH-R90124) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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