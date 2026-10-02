Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m)
Угловой кабель microUSB предназначен для удобного подключения и зарядки смартфонов, планшетов, беспроводных наушников и других гаджетов с разъемом MicroUSB. Кабель с угловым коннектором создан для максимально комфортного использования даже в самых труднодоступных местах. Благодаря такой уникальной форме провод отличается особой устойчивостью к изломам и надежностью, облегчая задачу подключения смартфона или планшета к компьютеру или зарядному устройству. Поддерживает передачу видео, аудио, фото и другие данные с максимальной скоростью до 480 Мбит/с. Оболочка из экологичного PVC пластика соответствует высокому европейскому стандарту RoHS, отличается прочностью и прекрасно защищает внутренние жилы от повреждений. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает передачу качественного стабильного сигнала без помех. Характеристики: Тип разъемов кабеля: Type A [штекер] / Micro B [штекер] левый угол. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG. Диаметр проводника питания 5V: 28 AWG. Тип оболочки: RoHS PVC.
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Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m)