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Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m)

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Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m) - фото 1
Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m) - фото 2
Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m) - фото 1
  • Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m) - фото 2
  • Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647804
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
14х7х1
Вес, г.
15

Описание товара Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m)

Угловой кабель microUSB предназначен для удобного подключения и зарядки смартфонов, планшетов, беспроводных наушников и других гаджетов с разъемом MicroUSB. Кабель с угловым коннектором создан для максимально комфортного использования даже в самых труднодоступных местах. Благодаря такой уникальной форме провод отличается особой устойчивостью к изломам и надежностью, облегчая задачу подключения смартфона или планшета к компьютеру или зарядному устройству. Поддерживает передачу видео, аудио, фото и другие данные с максимальной скоростью до 480 Мбит/с. Оболочка из экологичного PVC пластика соответствует высокому европейскому стандарту RoHS, отличается прочностью и прекрасно защищает внутренние жилы от повреждений. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает передачу качественного стабильного сигнала без помех. Характеристики: Тип разъемов кабеля: Type A [штекер] / Micro B [штекер] левый угол. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG. Диаметр проводника питания 5V: 28 AWG. Тип оболочки: RoHS PVC.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Угловой кабель microUSB предназначен для удобного подключения и зарядки смартфонов, планшетов, беспроводных наушников и других гаджетов с разъемом MicroUSB. Кабель с угловым коннектором создан для максимально комфортного использования даже в самых труднодоступных местах. Благодаря такой уникальной форме провод отличается особой устойчивостью к изломам и надежностью, облегчая задачу подключения смартфона или планшета к компьютеру или зарядному устройству. Поддерживает передачу видео, аудио, фото и другие данные с максимальной скоростью до 480 Мбит/с. Оболочка из экологичного PVC пластика соответствует высокому европейскому стандарту RoHS, отличается прочностью и прекрасно защищает внутренние жилы от повреждений. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает передачу качественного стабильного сигнала без помех. Характеристики: Тип разъемов кабеля: Type A [штекер] / Micro B [штекер] левый угол. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG. Диаметр проводника питания 5V: 28 AWG. Тип оболочки: RoHS PVC.
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Отзывы


Кабель Greenconnect 0.15m USB 2.0, AM/microB 5pin, черный (GCR-UA8AMCB6-BB2S-0.15m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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