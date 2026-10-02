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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647800
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Описание товара Кабель GreenConnect 7.5m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-51924)
GCR-51924 - 7.5m с 1 усилителем сигнала. Высокоскоростной активный удлинитель USB 3.0 необходим для подключения современных 4G и 5G модемов, скоростных внешних накопителей HDD и SSD, а также при наличии хаба или разветвителя - нескольких скоростных флешек, web-камеру, мышь и клавиатуру на максимальной скорости до 5 Гбит/c, на расстоянии до 20 метров. Поддержка USB 3.0. High speed передача данных 5 Гбит/с. Технология PLUG&PLAY: не требует установки дополнительного ПО. Совместим с ОС Windows 7-10, Linux, MacOS. Передача данных на большие расстояния. Экранирование: защита от помех. Армирование: высокая прочность кабеля. Материалы высокого качества. Устойчивость к низким температурам. Стабильная работа до -20°С. Разработан для модемов 4G 5G, внешних накопителей HDD и SSD.
GCR-51924 - 7.5m с 1 усилителем сигнала. Высокоскоростной активный удлинитель USB 3.0 необходим для подключения современных 4G и 5G модемов, скоростных внешних накопителей HDD и SSD, а также при наличии хаба или разветвителя - нескольких скоростных флешек, web-камеру, мышь и клавиатуру на максимальной скорости до 5 Гбит/c, на расстоянии до 20 метров. Поддержка USB 3.0. High speed передача данных 5 Гбит/с. Технология PLUG&PLAY: не требует установки дополнительного ПО. Совместим с ОС Windows 7-10, Linux, MacOS. Передача данных на большие расстояния. Экранирование: защита от помех. Армирование: высокая прочность кабеля. Материалы высокого качества. Устойчивость к низким температурам. Стабильная работа до -20°С. Разработан для модемов 4G 5G, внешних накопителей HDD и SSD.
Кабель GreenConnect 7.5m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-51924) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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