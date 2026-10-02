Кабель Greenconnect 5.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-51927)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect 5.0m USB 3.0, AM/AF, черный (GCR-51927)
GCR-51927 - 5.0m. Высокоскоростной активный удлинитель USB 3.0 необходим для подключения современных 4G и 5G модемов, скоростных внешних накопителей HDD и SSD, а также при наличии хаба или разветвителя - нескольких скоростных флешек, web-камеру, мышь и клавиатуру на максимальной скорости до 5 Гбит/c, на расстоянии до 20 метров. Поддержка USB 3.0. High speed передача данных 5 Гбит/с. Технология PLUG&PLAY: не требует установки дополнительного ПО. Совместим с ОС Windows 7-10, Linux, MacOS. Передача данных на большие расстояния. Экранирование: защита от помех. Армирование: высокая прочность кабеля. Материалы высокого качества. Устойчивость к низким температурам. Стабильная работа до -20°С. Разработан для модемов 4G 5G, внешних накопителей HDD и SSD.
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