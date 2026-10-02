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Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый нейлон (GCR-53188) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый нейлон (GCR-53188)

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Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый нейлон (GCR-53188)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647777
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
10

Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый нейлон (GCR-53188)

Стильный кабель GCR TypeC Lightning для iPhone с поддержкой стандарта Power Delivery предназначен для зарядки iPhone и других устройств от компании Apple. Соответствует интерфейсу USB 2.0 и обеспечивает бесперебойную передачу данных на MacBook и другие ноутбуки с разъемом TypeC со скоростью до 480 Мбит/с. Благодаря встроенному чипу 75 MFI, поддерживающему последние версии обновлений iOS, кабель подходит как для iPhone 13, так и для более ранних версий iPhone. При изготовлении используются только современные и качественные материалы: кабель не уступает оригинальным аксессуарам для iPhone. Экранирование защищает цифровой сигнал от помех и искажений, а армирование гарантирует долгий срок службы и прочность, благодаря чему кабель можно использовать в любых условиях. Медный проводник надежно защищен с помощью ультрасовременной и экологичной нейлоновой оплетки. Инновационные коннекторы позволяют мгновенно заряжать смартфон с мощностью до 18W. Кабель GCR с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery - оригинальное качество Apple от российского производителя. Особенности: Скорость передачи данных 480 Мбит/с. Быстрая зарядка Power Delivery. Совместимость с iOS 15. Чип MFI 75. Экологичная нейлоновая защита. Экранирование: защита от помех. Армирование: защита от механических повреждений. Современный дизайн.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый нейлон (GCR-53188)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Стильный кабель GCR TypeC Lightning для iPhone с поддержкой стандарта Power Delivery предназначен для зарядки iPhone и других устройств от компании Apple. Соответствует интерфейсу USB 2.0 и обеспечивает бесперебойную передачу данных на MacBook и другие ноутбуки с разъемом TypeC со скоростью до 480 Мбит/с. Благодаря встроенному чипу 75 MFI, поддерживающему последние версии обновлений iOS, кабель подходит как для iPhone 13, так и для более ранних версий iPhone. При изготовлении используются только современные и качественные материалы: кабель не уступает оригинальным аксессуарам для iPhone. Экранирование защищает цифровой сигнал от помех и искажений, а армирование гарантирует долгий срок службы и прочность, благодаря чему кабель можно использовать в любых условиях. Медный проводник надежно защищен с помощью ультрасовременной и экологичной нейлоновой оплетки. Инновационные коннекторы позволяют мгновенно заряжать смартфон с мощностью до 18W. Кабель GCR с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery - оригинальное качество Apple от российского производителя. Особенности: Скорость передачи данных 480 Мбит/с. Быстрая зарядка Power Delivery. Совместимость с iOS 15. Чип MFI 75. Экологичная нейлоновая защита. Экранирование: защита от помех. Армирование: защита от механических повреждений. Современный дизайн.
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Отзывы


Кабель GreenConnect 1.0m TypeC/Lightning MFI POWER DELIVERY 18 W, белый нейлон (GCR-53188) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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