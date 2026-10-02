Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.5m)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.5m)
USB кабель интерфейсный AM / AM - необходим для подключения к компьютеру специфических и узкоспециализированных устройств. Поддерживает стандарт USB 2.0, обладает пропускной способностью до 480 Мбит/c. Изоляция выполнена из качественного PVC пластика с добавлением специализированных присадок, делающих кабель морозостойким и устойчивым к повреждениям при низкой температуре. Двойное экранирование, фольгирование и армирование, гарантированно защищает сигнал от электромагнитных помех и искажений, а проводник от внешних повреждений. Характеристики: Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / AM [штекер]. Пропускная способность интерфейса: до 480 Мбит/с. Диаметр проводника питания 5V: 28 AWG. Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Тип оболочки: экологичный soft PVC. Совместимость: USB 2.0, USB 1.1. Экранирование: да.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитАдаптер UGREEN US230 (30771) Gigabit 10/100/1000Mbps PCI Express...
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитКабель Baseus Flash Series II 1.2m Black (CASS030001)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитКабель UGREEN US353 (10387) USB-C/M to USB-C/F Gen2 5A Extension...
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитКабель UGREEN HD140 (80404) HDMI 2.1 Male To Male Cable 8K Braid...
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитКабель UGREEN US161 (50751) USB 3.1 Type C Male to C Male Cable ...
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитКабель UGREEN VG101 (11632) VGA Male to Male Cable. 5 м. черный
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКабель UGREEN US316 (90120) USB-C 2.0 to USB-C 2.0 5A Data Cabl...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитКабель UGREEN DP112 (60842) 1.4 DP M/M Round Cable Zinc Alloy Sh...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитКабель UGREEN DP101-10239 Black (10239)
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитКабель UGREEN HD135-70319 Gray (70319)
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитКардридер UGREEN CR125 (30333) USB 3.0 All-in-One Card Reader. 5...
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитКабель UGREEN US155 (20730) USB-A Male to Lightning Male Cable N...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.5m)