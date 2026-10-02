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Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM + mini 5P/AM, черный (GCR-51599) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM + mini 5P/AM, черный (GCR-51599)

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Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM + mini 5P/AM, черный (GCR-51599) - фото 1
Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM + mini 5P/AM, черный (GCR-51599) - фото 2
Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM + mini 5P/AM, черный (GCR-51599) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM + mini 5P/AM, черный (GCR-51599) - фото 1
  • Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM + mini 5P/AM, черный (GCR-51599) - фото 2
  • Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM + mini 5P/AM, черный (GCR-51599) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647743
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
14х11х1
Вес, г.
30

Описание товара Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM + mini 5P/AM, черный (GCR-51599)

Компактный и практичный кабель MiniUSB с дополнительным питанием предназначен для подключения к компьютеру или ноутбуку портативных устройств с разъемом mini USB, которым требуется больше энергии, чем предоставляет обычный USB порт. Подходит для камер, внешних жестких дисков, навигационных систем и др. Особенности: Поддержка USB 2.0. Дополнительное питание через порт USB AM. Cкорость передачи данных: 480 Мбит/с. Материалы и сборка высокого качества. Медный проводник. Прочная и гибкая RoHS PVC оболочка. Для жестких дисков HDD и иного повышенного энергопотребления. Кабель USB 2.0 AM/mini с дополнительным разъемом питания AM позволяет работать с энергоемкими устройствами, обеспечивая стабильную работу и помогая избежать проблем с перегревом и отключением устройств. Провод поддерживает интерфейс USB 2.0 и обеспечивает скорость передачи данных 480 Мбит/с. Подходит для повседневных задач, таких как синхронизация данных, передача файлов и зарядка. Изготовлен из высококачественных современных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал без помех. Прочная и гибкая оболочка кабеля из экологичного RoHS PVC пластика отлично защищает внутренние жилы от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение, безопасность при использовании и продолжительный срок службы.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 0.5m USB 2.0, AM + mini 5P/AM, черный (GCR-51599)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Компактный и практичный кабель MiniUSB с дополнительным питанием предназначен для подключения к компьютеру или ноутбуку портативных устройств с разъемом mini USB, которым требуется больше энергии, чем предоставляет обычный USB порт. Подходит для камер, внешних жестких дисков, навигационных систем и др. Особенности: Поддержка USB 2.0. Дополнительное питание через порт USB AM. Cкорость передачи данных: 480 Мбит/с. Материалы и сборка высокого качества. Медный проводник. Прочная и гибкая RoHS PVC оболочка. Для жестких дисков HDD и иного повышенного энергопотребления. Кабель USB 2.0 AM/mini с дополнительным разъемом питания AM позволяет работать с энергоемкими устройствами, обеспечивая стабильную работу и помогая избежать проблем с перегревом и отключением устройств. Провод поддерживает интерфейс USB 2.0 и обеспечивает скорость передачи данных 480 Мбит/с. Подходит для повседневных задач, таких как синхронизация данных, передача файлов и зарядка. Изготовлен из высококачественных современных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал без помех. Прочная и гибкая оболочка кабеля из экологичного RoHS PVC пластика отлично защищает внутренние жилы от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение, безопасность при использовании и продолжительный срок службы.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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