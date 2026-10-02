Кабель GreenConnect Premium 1.5m USB 2.0, AM/BM, белый нейлон (GCR-54212)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect Premium 1.5m USB 2.0, AM/BM, белый нейлон (GCR-54212)
GCR-54212 - 1.5m с ферритами. Кабель AM / BM с поддержкой USB 2.0 предназначен для подключения принтера, камеры, оргтехники, сканера, МФУ и других устройств с разъемом BM к компьютеру для синхронизации данных и быстрой печати документов. Провод поддерживает стандарт USB 2.0, благодаря чему можно мгновенно передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Кабель для принтера произведен из качественных износостойких материалов. Оболочка выполнена из экологичного PVC пластика и прочной нейлоновой оплетки, благодаря чему кабель удобен в использовании, а проводник внутри надежно защищен. Экранирование надежно защищают сигнал от помех. Армирование делает кабель прочным и уберегает от внешних повреждений. Специальные присадки в составе гибкой и прочной оболочки кабеля делают его устойчивым к перепаду температур. Просто и удобно: будь то офис или дом, он легко обеспечит высокое качество и скорость печати.
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