Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122)
Стандарт Power Delivery защитит кабель и девайс от перегрева и обеспечит вас быстрой и мощной зарядкой, позволяя заряжать смартфоны с поддержкой PD до 50 % за 30 минут! Для достижения такого эффекта используйте шнур вместе с блоком питания 18W (и более). Провод позволяет передавать видео, фото, музыку и другие данные со скоростью до 480 Мбит/c. Подходит для стабильной зарядки ноутбуков Apple MacBook Pro и MacBook Air, планшетов iPad Pro. При изготовлении кабеля использованы материалы высокого качества. Выполненные из алюминиевого сплава корпуса коннекторов отличаются повышенной прочностью и не подвержены окислению. Внешняя оболочка изготовлена из экологически чистого TPE - гибкого и прочного материала, уберегающего внутренние жилы от повреждений. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильную передачу цифрового сигнала, а экранирование надежно защищает от электромагнитных помех. Пожалуйста, перед заказом удостоверьтесь, что Ваш смартфон поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery. Убедитесь, что штекер кабеля вставлен в разъем телефона до щелчка.
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