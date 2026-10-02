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Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122)

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Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122) - фото 1
Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122) - фото 2
Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122) - фото 3
Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122) - фото 4
Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122) - фото 1
  • Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122) - фото 2
  • Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122) - фото 3
  • Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122) - фото 4
  • Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647737
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122)

Стандарт Power Delivery защитит кабель и девайс от перегрева и обеспечит вас быстрой и мощной зарядкой, позволяя заряжать смартфоны с поддержкой PD до 50 % за 30 минут! Для достижения такого эффекта используйте шнур вместе с блоком питания 18W (и более). Провод позволяет передавать видео, фото, музыку и другие данные со скоростью до 480 Мбит/c. Подходит для стабильной зарядки ноутбуков Apple MacBook Pro и MacBook Air, планшетов iPad Pro. При изготовлении кабеля использованы материалы высокого качества. Выполненные из алюминиевого сплава корпуса коннекторов отличаются повышенной прочностью и не подвержены окислению. Внешняя оболочка изготовлена из экологически чистого TPE - гибкого и прочного материала, уберегающего внутренние жилы от повреждений. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильную передачу цифрового сигнала, а экранирование надежно защищает от электромагнитных помех. Пожалуйста, перед заказом удостоверьтесь, что Ваш смартфон поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery. Убедитесь, что штекер кабеля вставлен в разъем телефона до щелчка.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 1.0m Type C-C, для MacBook 18W, белый (GCR-53122)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Стандарт Power Delivery защитит кабель и девайс от перегрева и обеспечит вас быстрой и мощной зарядкой, позволяя заряжать смартфоны с поддержкой PD до 50 % за 30 минут! Для достижения такого эффекта используйте шнур вместе с блоком питания 18W (и более). Провод позволяет передавать видео, фото, музыку и другие данные со скоростью до 480 Мбит/c. Подходит для стабильной зарядки ноутбуков Apple MacBook Pro и MacBook Air, планшетов iPad Pro. При изготовлении кабеля использованы материалы высокого качества. Выполненные из алюминиевого сплава корпуса коннекторов отличаются повышенной прочностью и не подвержены окислению. Внешняя оболочка изготовлена из экологически чистого TPE - гибкого и прочного материала, уберегающего внутренние жилы от повреждений. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильную передачу цифрового сигнала, а экранирование надежно защищает от электромагнитных помех. Пожалуйста, перед заказом удостоверьтесь, что Ваш смартфон поддерживает стандарт быстрой зарядки Power Delivery. Убедитесь, что штекер кабеля вставлен в разъем телефона до щелчка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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