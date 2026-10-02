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Кабель Greenconnect 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, AM/microB 5pin, черный (GCR-51180) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Greenconnect 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, AM/microB 5pin, черный (GCR-51180)

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Кабель Greenconnect 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, AM/microB 5pin, черный (GCR-51180)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647711
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
15х11х1
Вес, г.
35

Описание товара Кабель Greenconnect 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, AM/microB 5pin, черный (GCR-51180)

Greenconnect Кабель 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, GOLD, ОS Android, AM/ microB 5pin, черный, AL корпус черный, черный ПВХ, 28/ 22 AWG, поддержка функции быстрой зарядки, GCR-51180.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, AM/microB 5pin, черный (GCR-51180)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Greenconnect Кабель 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, GOLD, ОS Android, AM/ microB 5pin, черный, AL корпус черный, черный ПВХ, 28/ 22 AWG, поддержка функции быстрой зарядки, GCR-51180.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Greenconnect 3A 1.5m USB 2.0 для Samsung, AM/microB 5pin, черный (GCR-51180) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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