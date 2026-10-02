Кабель Greenconnect 1.5m USB 2.0, AM/mini 5P, черный (GCR-UM2M5P-BB2S-1.5m)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647692
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
44
Описание товара Кабель Greenconnect 1.5m USB 2.0, AM/mini 5P, черный (GCR-UM2M5P-BB2S-1.5m)
Позволяет подключать мобильные устройства , которые имеют разъем Mini USB 5pin к USB AF разъему компьютера. Подходит для повседневных задач, таких как синхронизация данных и передача файловПропускная способность интверфейса:USB 2.0 до 480 Мбит/с
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Позволяет подключать мобильные устройства , которые имеют разъем Mini USB 5pin к USB AF разъему компьютера. Подходит для повседневных задач, таких как синхронизация данных и передача файловПропускная способность интверфейса:USB 2.0 до 480 Мбит/с
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Greenconnect 1.5m USB 2.0, AM/mini 5P, черный (GCR-UM2M5P-BB2S-1.5m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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