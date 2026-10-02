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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647587
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Описание товара Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 15м (ACU827A-15M)
Высококачественный удлинительный активный кабель USB AM/AF версии 3.0 применяется в тех случаях, когда длина стандартного USB3.0 кабеля недостаточна. Максимальная скорость передачи данных 5 ГигаБит в сек. Кабель обратно совместим с USB2.0. Имеется разъем для подключения дополнительного внешнего блока питания 5 вольт, который используется, если подключаемое устройство требует большую мощность, чем может обеспечить порт USB устройства, к которому ACU827A подключен. Используется для подключения любых периферийных устройств к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, имеющим разъем USB. Кабель позволяет осуществить высокоскоростное USB соединение на расстояние до 15 метров. Характеристики: Тип: кабель-удлинитель Длина: 15 м Разъем 1: USB 3.0 A(m Разъем 2: USB 3.0 A(f)
Высококачественный удлинительный активный кабель USB AM/AF версии 3.0 применяется в тех случаях, когда длина стандартного USB3.0 кабеля недостаточна. Максимальная скорость передачи данных 5 ГигаБит в сек. Кабель обратно совместим с USB2.0. Имеется разъем для подключения дополнительного внешнего блока питания 5 вольт, который используется, если подключаемое устройство требует большую мощность, чем может обеспечить порт USB устройства, к которому ACU827A подключен. Используется для подключения любых периферийных устройств к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, имеющим разъем USB. Кабель позволяет осуществить высокоскоростное USB соединение на расстояние до 15 метров. Характеристики: Тип: кабель-удлинитель Длина: 15 м Разъем 1: USB 3.0 A(m Разъем 2: USB 3.0 A(f)
Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af 15м (ACU827A-15M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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