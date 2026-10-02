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Картридж ленточный Cactus CS-DK11202 DK-11202 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж ленточный Cactus CS-DK11202 DK-11202 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800

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Картридж ленточный Cactus CS-DK11202 DK-11202 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
490 руб.  1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647545
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Размеры в упаковке, см
10х9х8
Вес, г.
410

Описание товара Картридж ленточный Cactus CS-DK11202 DK-11202 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800

Картридж ленточный Cactus CS-DK11202: для печати наклеек 62x100 мм, в рулоне 300 шт. Бумажные наклейки подходят для маркировки различных изделий и упаковки. С их помощью можно создавать этикетки с логотипом, штрих-кодом, бейджи для посетителей или почтовые наклейки для доставки. Широкая сфера применения: дома, в офисе, на производстве.

Отзывы о товаре Картридж ленточный Cactus CS-DK11202 DK-11202 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для матричных принтеров
Описание
Картридж ленточный Cactus CS-DK11202: для печати наклеек 62x100 мм, в рулоне 300 шт. Бумажные наклейки подходят для маркировки различных изделий и упаковки. С их помощью можно создавать этикетки с логотипом, штрих-кодом, бейджи для посетителей или почтовые наклейки для доставки. Широкая сфера применения: дома, в офисе, на производстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж ленточный Cactus CS-DK11202 DK-11202 черный для Brother P-touch QL-500, QL-550, QL-700, QL-800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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