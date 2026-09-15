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Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка

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Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 1
Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 2
Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 3
Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 4
Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 5
Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 6
Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 7
Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 8
Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 9
Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 10
Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 11
Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MARTHA ARGERICH
Альбом (сингл)
Live from Concertgebouw
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 1
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 2
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 3
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 4
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 5
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 6
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 7
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 8
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 9
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 10
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 11
  • Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647517
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Загружаем...
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Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296525124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MARTHA ARGERICH
Альбом (сингл)
Live from Concertgebouw
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1. SIDE A JOHANN SEBASTIAN BACH 1685–1750 Partita No. 2 in C minor, BWV 826, I. Sinfonia. Grave Adagio - Andante, II. Allemande, III. Courante, IV. Sarabande, V. Rondeau, VI. Capriccio, FR?D?RIC CHOPIN 1810–1849 Nocturne in C minor, op. 48/1, SIDE B Scherzo in C-sharp minor, op. 39, B?LA BART?K 1881–1945 Sonata, Sz 80 I. Allegro moderato, II. Sostenuto e pesante, III. Allegro molto, 13. ALBERTO GINASTERA 1916–1983 Danzas argentinas, op. 2 I. Danza del viejo boyero (Dance of the Old Cowherd), II.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка

Концертные записи пианистки Марты Аргерих, сделанные в Амстердаме в 1978-79, а так же в 1992 годах.. «Здесь ее вкус и музыкальное наслаждение почти осязаемо. Записи отражают необычайное чувство ситуации, обеспечивая живое доказательство, если доказательство было необходимо, того, что пианизм и музыкальность Марты Аргерих уникальны в анналах рекреационного гения». Gramophone. «Благотворное напоминание о том, на что была способна Аргерих в своем избранном тогда обличье клавишного гиганта». «… Жестокая, разрушительная, неудержимая энергия, которая вырывается из этого удивительного исполнения. Аргерих делает эту яркую, беспокойную музыку своей собственной, и это, вероятно, объясняет, почему этот впечатляющий набор миниатюр не является частью репертуара каждого пианиста: как кто-то может конкурировать с таким мощным пианизмомx». «Сольный концерт Аргерих напоминает нам о том, что такое актуальное и жизненно важное фортепиано». Lib?ration. «Можно услышать, что Аргерих не женщина музыкальных компромиссов. Эти записи свидетельствуют о ее вулканическом характере и интуитивной игре - не упустите их! Cosmopolis.. Gramophone так описывает творчество Марты Аргерих в целом: «Трудность в описании фортепианной игры Марты Аргерих состоит в том, что она сейчас и всегда была такой неизменно хорошей». А The Guardian подитоживает: «Ее по-прежнему считают величайшей пианисткой из ныне живущих».

Отзывы о товаре Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296525124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
MARTHA ARGERICH
Альбом (сингл)
Live from Concertgebouw
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1. SIDE A JOHANN SEBASTIAN BACH 1685–1750 Partita No. 2 in C minor, BWV 826, I. Sinfonia. Grave Adagio - Andante, II. Allemande, III. Courante, IV. Sarabande, V. Rondeau, VI. Capriccio, FR?D?RIC CHOPIN 1810–1849 Nocturne in C minor, op. 48/1, SIDE B Scherzo in C-sharp minor, op. 39, B?LA BART?K 1881–1945 Sonata, Sz 80 I. Allegro moderato, II. Sostenuto e pesante, III. Allegro molto, 13. ALBERTO GINASTERA 1916–1983 Danzas argentinas, op. 2 I. Danza del viejo boyero (Dance of the Old Cowherd), II.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концертные записи пианистки Марты Аргерих, сделанные в Амстердаме в 1978-79, а так же в 1992 годах.. «Здесь ее вкус и музыкальное наслаждение почти осязаемо. Записи отражают необычайное чувство ситуации, обеспечивая живое доказательство, если доказательство было необходимо, того, что пианизм и музыкальность Марты Аргерих уникальны в анналах рекреационного гения». Gramophone. «Благотворное напоминание о том, на что была способна Аргерих в своем избранном тогда обличье клавишного гиганта». «… Жестокая, разрушительная, неудержимая энергия, которая вырывается из этого удивительного исполнения. Аргерих делает эту яркую, беспокойную музыку своей собственной, и это, вероятно, объясняет, почему этот впечатляющий набор миниатюр не является частью репертуара каждого пианиста: как кто-то может конкурировать с таким мощным пианизмомx». «Сольный концерт Аргерих напоминает нам о том, что такое актуальное и жизненно важное фортепиано». Lib?ration. «Можно услышать, что Аргерих не женщина музыкальных компромиссов. Эти записи свидетельствуют о ее вулканическом характере и интуитивной игре - не упустите их! Cosmopolis.. Gramophone так описывает творчество Марты Аргерих в целом: «Трудность в описании фортепианной игры Марты Аргерих состоит в том, что она сейчас и всегда была такой неизменно хорошей». А The Guardian подитоживает: «Ее по-прежнему считают величайшей пианисткой из ныне живущих».
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Доставка
Отзывы


Martha Argerich - Live From The Concertgebouw 1978-1992 (0190296525124) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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