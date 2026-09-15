Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка
Hurray for the Riff Raff — американская группа из Нового Орлеана. Она была создана Алиндой Сегарра, певицей и автором песен из Бронкса, штат Нью-Йорк. В альбом вошли одиннадцать новых песен Сегарры. «Большой шаг вперед для одного из самых важных артистов современности. Первый большой альбом 2022 года». - Uncut. «[Алинда Сегарра] имеет голос, уходящий корнями в историю, она пишет музыку, чтобы изменить настоящее. голос будущего». -NPR. «В постоянно обесценивающемся мире, Алинда Сегарра из Hurray for the Riff Raff умеют превращать жестокость в человечность». -Pitchfork. Дебют на Nonesuch певицы Hurray for the Riff Raff (она же Алинда Сегарра), LIFE ON EARTH, выйдет 18 февраля 2022 года и станет отправной точкой для певицы и автора песен из Бронкса, живущей в Новом Орлеане. Его одиннадцать новых треков в жанре «nature punk» на тему выживания - это музыка для постоянно меняющегося мира - песни о процветании, а не просто о выживании в условиях бедствия. Для своего восьмого полноформатного альбома Сегарра черпала вдохновение из The Clash, Беверли Гленн-Коупленд, Bad Bunny и автора Emergent Strategy Эдриен Мари Браун. Записанный во время пандемии, Life on Earth был спродюсирован Брэдом Куком (Waxahatchee, Bon Iver, Кевин Морби). Алинда Сегарра родилась и выросла в Бронксе, который она покинула в возрасте семнадцати лет, убегая от всего и всех, кого она знала, перепрыгивая с одного товарного поезда на другой или путешествуя автостопом по стране в компании уличных мальчишек. Сегарра переехал в Новый Орлеан в 2007 году и сформировал две группы: Dead Man’s Street Orchestra и Hurray for the Riff Raff. В 2015 году Сегарра перебралась в Нэшвилл, а затем в Нью-Йорк, чтобы записать свой последний альбом, получивший высокую оценку критиков, The Navigator, в 2016 году, амбициозный и полностью реализованный концептуальный альбом, который был ее стремлением вернуть себе пуэрториканскую идентичность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитTLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитThe Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (...
-
В наличииЦена 1 990 руб. 3 500 руб.498 руб. в СплитBob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитDark Tranquillity - Enter Suicidal Angels (EP) (0194398376516) в...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитEros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) ви...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитEros Ramazzotti - In Ogni Senso (coloured) (0194399053119) винил...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитEros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) винил...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитLittle Mix - Between Us (coloured) (0194399263310) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитThe Lurking Fear - Death, Madness, Horror, Decay (0194399330012)...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитSon Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) винилов...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитThe Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитRhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка