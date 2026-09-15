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Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка

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Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка - фото 1
Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка - фото 2
Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hurray for the Riff Raff
Альбом (сингл)
Life on Earth
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка - фото 1
  • Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка - фото 2
  • Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647507
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597912890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hurray for the Riff Raff
Альбом (сингл)
Life on Earth
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Wolves, Pierced arrows, Pointed at the sun, Rhododendron, Jupiter’s dance, Life on earth, Nightqueen, Precious cargo, Rosemary tears, Saga, Kin
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка

Hurray for the Riff Raff — американская группа из Нового Орлеана. Она была создана Алиндой Сегарра, певицей и автором песен из Бронкса, штат Нью-Йорк. В альбом вошли одиннадцать новых песен Сегарры. «Большой шаг вперед для одного из самых важных артистов современности. Первый большой альбом 2022 года». - Uncut. «[Алинда Сегарра] имеет голос, уходящий корнями в историю, она пишет музыку, чтобы изменить настоящее. голос будущего». -NPR. «В постоянно обесценивающемся мире, Алинда Сегарра из Hurray for the Riff Raff умеют превращать жестокость в человечность». -Pitchfork. Дебют на Nonesuch певицы Hurray for the Riff Raff (она же Алинда Сегарра), LIFE ON EARTH, выйдет 18 февраля 2022 года и станет отправной точкой для певицы и автора песен из Бронкса, живущей в Новом Орлеане. Его одиннадцать новых треков в жанре «nature punk» на тему выживания - это музыка для постоянно меняющегося мира - песни о процветании, а не просто о выживании в условиях бедствия. Для своего восьмого полноформатного альбома Сегарра черпала вдохновение из The Clash, Беверли Гленн-Коупленд, Bad Bunny и автора Emergent Strategy Эдриен Мари Браун. Записанный во время пандемии, Life on Earth был спродюсирован Брэдом Куком (Waxahatchee, Bon Iver, Кевин Морби). Алинда Сегарра родилась и выросла в Бронксе, который она покинула в возрасте семнадцати лет, убегая от всего и всех, кого она знала, перепрыгивая с одного товарного поезда на другой или путешествуя автостопом по стране в компании уличных мальчишек. Сегарра переехал в Новый Орлеан в 2007 году и сформировал две группы: Dead Man’s Street Orchestra и Hurray for the Riff Raff. В 2015 году Сегарра перебралась в Нэшвилл, а затем в Нью-Йорк, чтобы записать свой последний альбом, получивший высокую оценку критиков, The Navigator, в 2016 году, амбициозный и полностью реализованный концептуальный альбом, который был ее стремлением вернуть себе пуэрториканскую идентичность.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597912890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hurray for the Riff Raff
Альбом (сингл)
Life on Earth
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Wolves, Pierced arrows, Pointed at the sun, Rhododendron, Jupiter’s dance, Life on earth, Nightqueen, Precious cargo, Rosemary tears, Saga, Kin
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Hurray for the Riff Raff — американская группа из Нового Орлеана. Она была создана Алиндой Сегарра, певицей и автором песен из Бронкса, штат Нью-Йорк. В альбом вошли одиннадцать новых песен Сегарры. «Большой шаг вперед для одного из самых важных артистов современности. Первый большой альбом 2022 года». - Uncut. «[Алинда Сегарра] имеет голос, уходящий корнями в историю, она пишет музыку, чтобы изменить настоящее. голос будущего». -NPR. «В постоянно обесценивающемся мире, Алинда Сегарра из Hurray for the Riff Raff умеют превращать жестокость в человечность». -Pitchfork. Дебют на Nonesuch певицы Hurray for the Riff Raff (она же Алинда Сегарра), LIFE ON EARTH, выйдет 18 февраля 2022 года и станет отправной точкой для певицы и автора песен из Бронкса, живущей в Новом Орлеане. Его одиннадцать новых треков в жанре «nature punk» на тему выживания - это музыка для постоянно меняющегося мира - песни о процветании, а не просто о выживании в условиях бедствия. Для своего восьмого полноформатного альбома Сегарра черпала вдохновение из The Clash, Беверли Гленн-Коупленд, Bad Bunny и автора Emergent Strategy Эдриен Мари Браун. Записанный во время пандемии, Life on Earth был спродюсирован Брэдом Куком (Waxahatchee, Bon Iver, Кевин Морби). Алинда Сегарра родилась и выросла в Бронксе, который она покинула в возрасте семнадцати лет, убегая от всего и всех, кого она знала, перепрыгивая с одного товарного поезда на другой или путешествуя автостопом по стране в компании уличных мальчишек. Сегарра переехал в Новый Орлеан в 2007 году и сформировал две группы: Dead Man’s Street Orchestra и Hurray for the Riff Raff. В 2015 году Сегарра перебралась в Нэшвилл, а затем в Нью-Йорк, чтобы записать свой последний альбом, получивший высокую оценку критиков, The Navigator, в 2016 году, амбициозный и полностью реализованный концептуальный альбом, который был ее стремлением вернуть себе пуэрториканскую идентичность.


Теги товара: Limited Edition
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Hurray For The Riff Raff - Life On Earth (0075597912890) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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