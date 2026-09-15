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Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка

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Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка - фото 1
Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grouplove
Альбом (сингл)
Never Trust A Happy Song
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка - фото 1
  • Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647504
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678640018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grouplove
Альбом (сингл)
Never Trust A Happy Song
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Itchin' On A Photograph, Tongue Tied, Lovely Cup, Colours, Slow, Naked Kids, Spun, Betty's A Bombshell, Chloe, Love Will Save Your Soul, Cruel And Beautiful World, Close Your Eyes And Count To Ten
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
наклейки
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Itchin' On A Photograph, Tongue Tied, Lovely Cup, Colours, Slow, Naked Kids, Spun, Betty's A Bombshell, Chloe, Love Will Save Your Soul, Cruel And Beautiful World, Close Your Eyes And Count To Ten

Отзывы о товаре Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678640018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grouplove
Альбом (сингл)
Never Trust A Happy Song
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Itchin' On A Photograph, Tongue Tied, Lovely Cup, Colours, Slow, Naked Kids, Spun, Betty's A Bombshell, Chloe, Love Will Save Your Soul, Cruel And Beautiful World, Close Your Eyes And Count To Ten
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
наклейки
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Itchin' On A Photograph, Tongue Tied, Lovely Cup, Colours, Slow, Naked Kids, Spun, Betty's A Bombshell, Chloe, Love Will Save Your Soul, Cruel And Beautiful World, Close Your Eyes And Count To Ten
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grouplove - Never Trust A Happy Song (coloured) (0075678640018) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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