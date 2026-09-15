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Slave & Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slave & Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка

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Slave &amp; Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка - фото 1
Slave &amp; Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка - фото 2
Slave &amp; Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка - фото 3
Slave &amp; Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slave & Steve Arrington
Альбом (сингл)
Stellar Fungk: The Best Of
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slave &amp; Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка - фото 1
  • Slave &amp; Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка - фото 2
  • Slave &amp; Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка - фото 3
  • Slave &amp; Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647478
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Slave & Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slave & Steve Arrington
Альбом (сингл)
Stellar Fungk: The Best Of
Жанр
Диско
Трек-лист
Slave - Slide (Single Version), Slave - The Party Song (Single Edit Version), Slave - Stellar Fungk (Single Edit Version), Slave - Are You Ready for Love? (Single Edit Version), Slave - Just a Touch of Love, Slave - Stone Jam, Slave - Watching You, Slave - Steal Your Heart, Slave - Snap Shot (Single Version), Slave - Wait for Me (Single Version), Steve Arrington's Hall Of Fame - Nobody Can Be You, Steve Arrington's Hall Of Fame - Weak at the Knees, Steve Arrington - Dancin' in the Key of Life, S
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slave & Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка

В рамках кампании Black History Month, впервые за 44 года на виниле выйдет сборник лучших хитов фанк-группы Slave с участием Стива Аррингтона. Компиляция фанк-группы Slave с участием Стива Аррингтона впервые с 1978 года будет переиздан на виниле. Allmusic.com так написал об альбоме: «Stellar Fungk запечатлел лучшие моменты карьеры Slave и один из самых гипнотических фанков, когда-либо выходивших из Огайо или 70-х, если уж на то пошло». После успешного выхода релиза Zapp и Roger All The Greatest hits для Black History Month, у нас есть еще одно отличное и неожиданное дополнение для любого коллекционера фанка!

Отзывы о товаре Slave & Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slave & Steve Arrington
Альбом (сингл)
Stellar Fungk: The Best Of
Жанр
Диско
Трек-лист
Slave - Slide (Single Version), Slave - The Party Song (Single Edit Version), Slave - Stellar Fungk (Single Edit Version), Slave - Are You Ready for Love? (Single Edit Version), Slave - Just a Touch of Love, Slave - Stone Jam, Slave - Watching You, Slave - Steal Your Heart, Slave - Snap Shot (Single Version), Slave - Wait for Me (Single Version), Steve Arrington's Hall Of Fame - Nobody Can Be You, Steve Arrington's Hall Of Fame - Weak at the Knees, Steve Arrington - Dancin' in the Key of Life, S
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В рамках кампании Black History Month, впервые за 44 года на виниле выйдет сборник лучших хитов фанк-группы Slave с участием Стива Аррингтона. Компиляция фанк-группы Slave с участием Стива Аррингтона впервые с 1978 года будет переиздан на виниле. Allmusic.com так написал об альбоме: «Stellar Fungk запечатлел лучшие моменты карьеры Slave и один из самых гипнотических фанков, когда-либо выходивших из Огайо или 70-х, если уж на то пошло». После успешного выхода релиза Zapp и Roger All The Greatest hits для Black History Month, у нас есть еще одно отличное и неожиданное дополнение для любого коллекционера фанка!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slave & Steve Arrington - Stellar Fungk: The Best Of (coloured) (0603497842353) виниловая пластинка - по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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