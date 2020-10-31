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Аппарат для сварки полипропиленовых труб Wester DWM1500

Артикул: 64743
  • Аппарат для сварки полипропиленовых труб Wester DWM1500 - фото 1
  • Аппарат для сварки полипропиленовых труб Wester DWM1500 - фото 2
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Wester DWM1500 - фото 1
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Wester DWM1500 - фото 2
2 999 руб. 
3 230 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 64743
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWester
Тип товараАппарат для сварки
Макс. диаметр трубы6.3 см
Макс. температура300
Мин. диаметр трубы2 см
Тип сварочной насадкипарная
Форма нагревателямечевидная
Мощность1500
Насадки в комплекте6
Типраструбная
Используя сварочный аппарат для пластиковых труб, вы сможете заниматься сваркой труб, изготовленных из пластика. Регулировка производится с помощью надежного и удобного регулятора поворотного типа. Устойчивое положение инструмента в пространстве обеспечивается за счет массивной подставки. В комплект подставки аппарата входит вместительный кейс.


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Самовывоз невозможен
Аппарат для сварки полипропиленовых труб Wester DWM1500 - по цене 2999 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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