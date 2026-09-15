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Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка

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Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка - фото 1
Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка - фото 2
Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка - фото 3
Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка - фото 4
Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Dorothy Chandler Pavilion 1971
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка - фото 1
  • Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка - фото 2
  • Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка - фото 3
  • Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка - фото 4
  • Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647407
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624885139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Dorothy Chandler Pavilion 1971
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
On The Way Home, Tell Me Why, Old Man, Journey Through The Past, Cowgirl In The Sand, Heart Of Gold, A Man Needs A Maid, Sugar Mountain, Dont Let It Bring You Down, Love In Mind, The Needle And The Damage Done, Ohio, See The Sky About To Rain, I Am A Child, Dance Dance Dance Sailor Man, Silver Wings
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка

Издание Dorothy Chandler Pavilion 1971 на виниле.. Нил Янг решил предоставить более редкие концертные записи из своего обширного архива в популярной официальной серии бутлегов (OBS), которая началась прошлой осенью с выпуска Carnegie Hall 1970 (OBS1). Релизы будут доступны на виниле и CD. 6 мая Янг выпустит следующие три части серии: Royce Hall, 1971 был записан 30 января в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сольный акустический концерт. Dorothy Chandler Pavilion, 1971 — также сольный акустический концерт — последнее выступление в США в рамках сольного тура Янга 1971 года. Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года - это неожиданный набор. Те записи, которые уже существовали на аналоговых лентах в архивах Янга, были заново сведены должным образом, обеспечивая записи гораздо более высокое качество звучания, чем первоначальное — Royce Hall 1971 и Dorothy Chandler Pavilion 1971 как раз были взяты с оригинальных аналоговых мастеров. Если ленты не существует, оригинальный бутлег был восстановлен и переработан, чтобы дать слушателям наилучшее звучание, как, например, Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года. оригинальные артворки бутлегов также были реплицированны, если это представлялось возможным, придавая каждому релизу особую коллекционную атмосферу и напоминая об эпохе, в которой они были впервые созданы. Например, на обложке альбома Dorothy Chandler Pavilion 1971 года изображено потертое и выцветшее кольцо пластинки.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624885139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Dorothy Chandler Pavilion 1971
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
On The Way Home, Tell Me Why, Old Man, Journey Through The Past, Cowgirl In The Sand, Heart Of Gold, A Man Needs A Maid, Sugar Mountain, Dont Let It Bring You Down, Love In Mind, The Needle And The Damage Done, Ohio, See The Sky About To Rain, I Am A Child, Dance Dance Dance Sailor Man, Silver Wings
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Издание Dorothy Chandler Pavilion 1971 на виниле.. Нил Янг решил предоставить более редкие концертные записи из своего обширного архива в популярной официальной серии бутлегов (OBS), которая началась прошлой осенью с выпуска Carnegie Hall 1970 (OBS1). Релизы будут доступны на виниле и CD. 6 мая Янг выпустит следующие три части серии: Royce Hall, 1971 был записан 30 января в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сольный акустический концерт. Dorothy Chandler Pavilion, 1971 — также сольный акустический концерт — последнее выступление в США в рамках сольного тура Янга 1971 года. Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года - это неожиданный набор. Те записи, которые уже существовали на аналоговых лентах в архивах Янга, были заново сведены должным образом, обеспечивая записи гораздо более высокое качество звучания, чем первоначальное — Royce Hall 1971 и Dorothy Chandler Pavilion 1971 как раз были взяты с оригинальных аналоговых мастеров. Если ленты не существует, оригинальный бутлег был восстановлен и переработан, чтобы дать слушателям наилучшее звучание, как, например, Citizen Kane Jr. Blues (Live at The Bottom Line) из Нью-Йорка 1974 года. оригинальные артворки бутлегов также были реплицированны, если это представлялось возможным, придавая каждому релизу особую коллекционную атмосферу и напоминая об эпохе, в которой они были впервые созданы. Например, на обложке альбома Dorothy Chandler Pavilion 1971 года изображено потертое и выцветшее кольцо пластинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Neil Young - Dorothy Chandler Pavilion 1971 (0093624885139) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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