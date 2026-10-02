Turner, Tina, Queen Of Rock 'N' Roll (5054197750533) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Turner, Tina, Queen Of Rock 'N' Roll (5054197750533) виниловая пластинка
Добро пожаловать в удивительный мир рок-н-ролла с виниловой пластинкой Tina Turner / Queen of rock n roll. Это особое издание, которое приглашает вас окунуться в музыкальную эпоху, где Тина Тернер безусловно правит королевским троном. Тина Тернер - непревзойденная королева рок-н-ролла. Ее мощный вокал, энергичные выступления и неподражаемый стиль сделали ее одной из самых влиятельных и успешных исполнительниц в истории музыки. Альбом Queen of rock n roll - это подарок для всех поклонников этой легендарной артистки. На этой виниловой пластинке вы найдете некоторые из наиболее известных хитов Тины Тернер, включая Whats Love Got to Do with It, Proud Mary, Simply the Best и многие другие. Ее голос проникает в самую глубину души, принося радость и вдохновение.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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